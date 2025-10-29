Borussia Dortmund ist auf den Geschmack gekommen – nächster „Lerma-Transfer“?

Während man sich bei Borussia Dortmund schon auf Mega-Juwel Justin Lerma freut, geistern schon die nächsten Namen südamerikanischer Talente beim BVB umher. Mit Kaua Prates steht man bereits seit einer ganzen Weile in Kontakt – das Interesse des Revierklubs ist inzwischen ein offenes Geheimnis. Nun kommt ein weiterer Name hinzu.

Juan Cruz Meza hat es Borussia Dortmund angetan. Das berichtet „Sky“ jetzt. Erst im nächsten Jahr darf er nach Europa wechseln – wie auch Bald-BVB-Profi Justin Lerma. Macht Schwarzgelb den nächsten Juwel-Deal klar?

Borussia Dortmund will Juan Cruz Meza

Im Mai 2024 überraschte Sebastian Kehl mit einem ganz besonderen Deal: Justin Lerma, damals 15-jähriges Mega-Juwel aus Ecuador, unterschrieb beim BVB – für die Saison 2026/27 (hier mehr zum Transfer). Südamerikanische Fußballer dürfen erst mit der Volljährigkeit nach Europa wechseln. Deshalb geduldet man sich noch heute, bis der inzwischen 17-Jährige nächsten Sommer endlich kommt.

+++ Chaos! BVB muss Pläne über den Haufen werfen +++

Nicht ganz so lang müsste man auf Juan Cruz Meza warten. Der ist nämlich bereits 17 Jahre alt, wird am 14. März volljährig und könnte somit ebenso im nächsten Sommer zum BVB wechseln. Und offenbar hat Dortmund es auf den Youngster abgesehen. Der spielt seit Sommer bei der ersten Mannschaft von River Plate in Argentinien. In der Liga kommt er inzwischen immer regelmäßiger zum Einsatz. Sein endgültiger Durchbruch, da ist man sich bei River sicher, wird schon bald folgen.

Wenig Konkurrenz bislang

Und weil der Juwel-Markt in Europa umkämpfter und teurer denn je ist, schaut man sich bei Borussia Dortmund inzwischen immer intensiver auf entfernteren Märkten um. Wie zum Beispiel Argentinien. Dort gilt der offensive Mittelfeldspieler als Ausnahmetalent und hat es so auf den Zettel der Borussia geschafft.

Mehr News:

Noch sind nicht viele Konkurrenten durchgesickert, weshalb der BVB gute Karten haben könnte, sich den Zuschlag für Juan Cruz Meza zu sichern.