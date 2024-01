Borussia Dortmund geht in die Offensive! Mega-Juwel soll zum BVB wechseln

Winterpause bedeutet Gerüchtezeit: Wie so häufig brodelt im Winter-Transferfenster die Gerüchteküche bei Borussia Dortmund. Immer wieder werden zahlreiche Spieler mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht.

Dieses Mal soll Borussia Dortmund es auf ein niederländisches Juwel abgesehen haben. Das Problem: Die Schwarzgelben sind nicht die einzigen Interessenten. Auch der FC Bayern kämpft um das Top-Talent.

Borussia Dortmund hat Top-Talent im Visier

Während viele junge Spieler auf Spielzeit hoffen, ist Jorrel Hato bei Ajax Amsterdam aus der Startelf nicht mehr wegzudenken – und das mit gerade einmal 17 Jahren! Kein Wunder also, dass Borussia Dortmund und zahlreiche andere Top-Klubs den Niederländer ganz genau beobachten, berichtet die „Sport Bild“.

Der Innenverteidiger verpasste in der niederländischen Eredivisie bislang keine Minute, spielte aller Partien durch. Dabei erzielte er sogar einen Treffer, bereitete ein weiteres Tor auf. In der Verteidigung ist er variabel einsetzbar. Genau so einen Spieler sucht der BVB für die Abwehr.

Schließlich haben die Dortmunder auf dieser Position Bedarf. Vor allem in der Linksverteidigung gibt es große Probleme, da Ramy Bensebaini bislang komplett enttäuscht und nun beim Afrika-Cup ist. Allerdings gibt es ein weiteres Problem für den BVB.

Auch Bayern interessiert

Zu einem Transfer wird es in diesem Winter wohl eher nicht kommen. Ajax Amsterdam weiß über das Interesse von Borussia Dortmund und anderen Klubs wie dem FC Bayern und arbeitet derzeit an einer Vertragsverlängerung. Der Kontrakt von Hato läuft nämlich bis Sommer 2025. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Leistungsträger den Verein jetzt schon verlässt.

Hoffnungen darf sich der BVB machen, falls Hato sich gegen eine Vertragsverlängerung entscheidet. Dann würde Ajax wohl alles dafür tun, um das Juwel noch für einige Millionen Euro zu verkaufen. Dann werden die Dortmunder und die Münchener ganz genau hinschauen und hoffen, im Transferpoker um das Mega-Juwel die Nase vorn zu haben.