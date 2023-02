Borussia Dortmund: Fluch und Segen zugleich – wie löst Terzic dieses BVB-Rätsel?

Gegen Werder Bremen (2:0) war es Jamie Bynoe-Gittens, gegen den VfL Bochum im DFB-Pokal (2:1) war es Marco Reus und gegen den FSV Mainz 05 (2:1) war es Giovanni Reyna: Jokertore, die Borussia Dortmund am Ende den Sieg bescherten.

Es sind nur drei von mehreren Fällen in dieser Saison, die bei Borussia Dortmund zum Erfolg führten. Spieler, die eingewechselt werden und zu überzeugen wissen. Doch das hat auch einen Nachteil. Wie Cheftrainer Edin Terzic damit umgehen wird?

Borussia Dortmund: Jokertore Goldwert

70 Sekunden! So viel benötigte Jamie Bynoe-Gittens, um im Spiel gegen Werder Bremen für die erlösende Führung zu sorgen. Es war sein dritter Saisontreffer, alle drei hat er als Joker erzielt. Es war der bereits zehnte Joker-Treffer von Borussia Dortmund in der laufenden Saison.

Allein fünf davon kamen nach der langen WM-Pause zustande: Dreimal Giovanni Reyna, zweimal Bynoe-Gittens, on top kommt das Joker-Tor von Marco Reus, das das Weiterkommen im DFB-Pokal geebnet hat. Gut für Cheftrainer Edin Terzic, der damit von der Bank immer enorme Qualität bringen kann. Vor allem in Spielen gegen tiefstehende Gegner kann das Gold wert sein.

Doch so schön die Jokertore auch sind, hat das alles leider einen kleinen Nachteil. Sobald diese Joker dann in den nächsten Spielen in der Startelf standen, sollten keine weiteren Tore folgen.

BVB im Aufschwung

Das war öfters bei Jamie Bynoe-Gittens der Fall, weshalb das Mega-Talent von Borussia Dortmund jetzt vermehrt nur noch von der Bank kommt. Ähnliches gilt für Giovanni Reyna, der all seine Tore ebenfalls nur als Ersatzspieler erzielt hat. Gegen Bremen durfte der 20-Jährige dann von Beginn an, war ziemlich unauffällig und wurde dann nach 66. Minuten für eben Bynoe-Gittens ausgewechselt.

Mit nun sechs Siegen aus sechs Pflichtspielen sind die Schwarzgelben perfekt in das neue Jahr gestartet. Im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea am Mittwoch (15. Februar, 21 Uhr) soll diese Siegesserie fortgesetzt werden.