Borussia Dortmund nimmt Real-Juwel ins Visier – schnappt der BVB zu?

In den letzten Wochen wurde immer wieder über mögliche Transfers von jungen Talenten zu Borussia Dortmund spekuliert. Nun soll offenbar ein weiteres Juwel aus der Defensive das Interesse der Schwarz-Gelben geweckt haben.

Laut „The Athletic“ beobachten die Westfalen Joan Martinez, ein 18-jähriger Innenverteidiger von Real Madrid Castilla, sehr genau. Locken Lars Ricken und Co. den Youngster zu Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund hat Madrid-Juwel auf dem Zettel

Der spanische U19-Nationalspieler wird derzeit als eines der vielversprechendsten Talente der Königlichen gehandelt. Ein Wechsel zu Borussia Dortmund erscheint allerdings aktuell unrealistisch. Real Madrid vertraut auf Martinez, der erst kürzlich seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat und sich eine Zukunft in der Hauptstadt Spaniens wünscht.

Besonders interessant: In seinem neuen Kontrakt ist eine Ausstiegsklausel verankert, die laut „The Athletic“ rund 70 Millionen Euro beträgt. Andere Quellen berichten sogar von 150 Millionen Euro. Damit übersteigt der mögliche Ablösepreis deutlich das normale Niveau für Castilla-Talente und macht einen sofortigen Transfer praktisch unmöglich.

Trotzdem ist das Interesse von Borussia Dortmund nachvollziehbar. Der 1,92 Meter große Abwehrmann vereint Körpergröße, Technik und modernes Passspiel – Attribute, die die Schwarz-Gelben für ihre Defensive attraktiv machen. Denkbar ist, dass der BVB zunächst über eine Leihe nachdenkt, um Martinez Erfahrung auf hohem Niveau zu ermöglichen, ohne die astronomische Ablöse zu zahlen.

Zukunft bei Real oder Abflug?

Langfristig könnten die Westfalen auch einen festen Transfer ins Auge fassen, sollte Martinez den Sprung in das Profiteam von Xabi Alonso nicht sofort schaffen. Ein Debüt in der Primera Division steht für den Jungstar noch aus, dennoch gilt er in Madrid als ein Schlüsselspieler der Zukunft.

Borussia Dortmund zeigt damit einmal mehr, dass die Schwarz-Gelben ihre Scouts europaweit intensiv einsetzen. Junge, entwicklungsfähige Talente wie Martinez sollen mittelfristig die Defensive stabilisieren und eine neue Generation in Schwarz und Gelb prägen. Auch in Zukunft dürften weitere Castilla-Spieler das Interesse des BVB wecken.

Die Verpflichtung eines solch hochveranlagten Innenverteidigers würde Dortmunds Defensive langfristig auf ein neues Niveau heben. Obwohl ein sofortiger Transfer unwahrscheinlich ist, zeigt das Interesse erneut, dass Borussia Dortmund seinen Kurs verfolgt: Talente früh identifizieren und langfristig einbauen.