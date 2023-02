Borussia Dortmund: Zwei Klubs ziehen sich nach Erdbeben in der Türkei zurück – Ex-BVB-Talent betroffen

Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei haben sich zwei Vereine aus der ersten türkischen Liga zurückgezogen. Auch ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund ist nun davon betroffen.

Bei Borussia Dortmund konnte er sich nicht durchsetzen, über den FC St. Pauli, dem HSV und Greuther Fürth landete ein Ex-Talent des BVB im Januar beim türkischen Erstligisten Hatayspor. Durch die schreckliche Katastrophe ist das Kapitel Türkei für Jeremy Dudziak jedoch nach nur wenigen Wochen beendet.

Borussia Dortmund: Nach Erdbeben zurück in Deutschland

Jeremy Dudziak galt als eines der größten Talente der BVB-Jugend. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften von Schwarz-Gelb, den Durchbruch schaffte Dudziak bei Dortmund allerdings nicht. In Hamburg geboren, aber in Duisburg groß geworden, begann seine Fußballkarriere bei Viktoria Beeck. Über den MSV Duisburg und Schalke 04 landete er schließlich im BVB-Nachwuchs. Nachdem er sich bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen konnte, zog es ihn zurück nach Hamburg. Erst zum braun-weißen Teil der Stadt, später zum HSV. Von dort wechselte der 27-Jährige 2021 nach Fürth. Mit dem Kleeblatt spielte er letzte Saison in der Bundesliga, ehe es nach dem Abstieg zurück in Liga zwei ging.

Nach einer durchwachsenen Hinrunde mit vielen Verletzungen wechselte Dudziak im Januar per Leihe in die Türkei. Bei Hatayspor wollte er endlich komplett fit werden und zurück zu alter Stärke finden. In allen drei Spielen für seinen neuen Verein stand er bisher auf dem Platz. Bis sich im Süd-Osten der Türkei das schreckliche Erdbeben ereignete. Die Stadt Antakya, in der Hatayspor spielt, liegt mitten im Epizentrum der Katastrophe. Einige Spieler des türkischen Erstligisten werden immer noch vermisst.

Hatayspor zog sich jetzt zusammen mit Gaziantep FK für die restliche Saison ohne sportliche Konsequenzen aus dem Spielbetrieb zurück. Die Folgen des Erdbebens zu schwer, die psychische Belastung für alle Menschen in dieser Region zu groß. Für die Spieler dieser beiden Vereine geht es nun darum, neue Vereine zu finden. Während einige Akteure innerhalb der Türkei wechselten, zog es Dudziak zurück zu Greuther Fürth. Fürth war direkt bereit, den offensiven Mittelfeldspieler wieder aufzunehmen.

BVB: Dudziak „physisch okay“

Auch wenn Greuther Fürth für den Rest der Saison nicht mehr mit dem Ex-BVB-Talente plante, sei es keine Frage gewesen, ihn direkt wiederzuholen. „Er ist jetzt hier. Jetzt werden wir sehen, wie wir ihn unterstützen können“, sagte Fürths-Trainer Alexander Zorniger am Donnerstag. Wie es mit dem Profi sportlich weitergehe, könne er aber aktuell nicht sagen. Der Leihvertrag mit Hatayspor sei schließlich abgeschlossen, so Zorniger. Das wichtigste sei jedoch erstmal, dass Dudziak „physisch okay“ sei, ergänzte der 55-Jährige.

Mehr News zum BVB:

Wie es mit dem ehemaligen Borussen nun weitergeht, ist ungewiss. Für ihn wird es erst einmal darum gehen, das Erlebte zu verarbeiten. Für Dudziak ist es momentan sicherlich eine schwere Zeit, in der er jede Hilfe von seinem Stammverein gebrauchen kann. Ob und wenn ja, wann er gegebenenfalls für Greuther Fürth wieder auf dem Platz stehen wird, bleibt abzuwarten.