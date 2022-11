Borussia Dortmund: Gute Nachricht! Seine Rückkehr bahnt sich an

In der abgelaufenen Hinrunde hatte Borussia Dortmund erneut mit viel Verletzungspech zu kämpfen. Über zehn Spieler fehlten dem BVB schon in den ersten Monaten der laufenden Saison. Dabei war für einige früh klar, dass sie erst in der Rückrunde wieder auf dem Platz stehen werden.

Einer von diesen ist Jamie Bynoe-Gittens. Der junge Engländer fehlte Borussia Dortmund seit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (02. September). Nun gibt es allerdings gute Nachrichte, denn Gittens steht vor einer Rückkehr in den Trainingsbetrieb.

Borussia Dortmund: Gittens vor BVB-Comeback

Die Saison startete hervorragend für Gittens beim BVB. In der Partie gegen den SC Freiburg wurde der Engländer in der 77. Minute eingewechselt und erzielte das wichtige Tor zum 1:1 – der Dosenöffner für den Sieg. Gegen die TSG Hoffenheim endete dann die gute Phase des Offensivspielers extrem bitter. Nach einem Laufduell mit Innenverteidiger Ozan Kabak zog er sich eine Verletzung an der Schulter zu. Schnell war klar: Der 18-Jährige wird in diesem Jahr kein Spiel mehr für den BVB absolvieren.

Nun scheint die Leidenszeit des Flügelspielers allerdings beendet zu sein. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten hat Gittens seine Reha-Maßnahmen erfolgreich absolviert und das sogar vor dem eigentlich vorgesehenen Zeitplan. Nun steht er vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Demzufolge könnte der U19-Nationalspieler Englands schon auf der Asien-Reise der Dortmunder wieder ein Teil des Teams sein.

Borussia Dortmund: Gittens kann den BVB beleben

Ein Comeback des Engländers wäre für den BVB besonders wichtig. Mit seinen Fähigkeiten kann der gelernte Flügelspieler das Offensivspiel der Dortmunder wiederbeleben und dabei das dringend benötigte Tempo ins Spiel der Schwarzgelben bringen.

Neben Gittens hat der BVB nur noch Thorgan Hazard als gelernten Flügelspieler im Kader. Demzufolge fehlen dem Klub die Attribute, die ein Außenbahnspieler mit sich bringen kann. Die eingesetzten Alternativen auf den Flügelpositionen mit Donyell Malen und Karim Adeyemi konnten bislang noch nicht überzeugen. Ein Comeback im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause von Gittens könnte somit noch enorm wichtig für den BVB und Trainer Edin Terzic werden.