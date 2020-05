Borussia Dortmund: Sancho-Wende beim BVB? Jetzt sickert durch, dass ...

Die Corona-Krise könnte Borussia Dortmund im Sommer in die Karten spielen – zu mindestens auf dem Transfermarkt.

Die Chance, dass heiß begehrte Stars wie Jadon Sancho und Erling Haaland bei Borussia Dortmund bleiben, hat sich erhöht. Das sagt ein bekannter Deutscher Spielerberater.

Borussia Dortmund: Spielerberater macht BVB große Hoffnung

Über einen möglichen Abgang von Jadon Sancho wurde in den vergangenen Wochen und Monaten viel spekuliert worden. Besonders die englischen Clubs Manchester United und FC Chelsea standen dabei im Fokus.

Doch United hatte bereits angekündigt, dass ein Transfer in dieser Größenordnung in diesem Sommer schwer zu realisieren ist. Denn die Corona-Krise schwächt auch ihre Finanzkraft.

Außerdem sagt Berater Volker Struth: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund gezwungen ist, diese Spieler unter Marktwert zu verkaufen.“ Sancho besitzt ein Marktwert von geschätzten 117 Millionen Euro. Schwer vorstellbar, dass in diesem Sommer ein Club solch eine Summe auf den Tisch legt.

-------------------------------

Das ist Volker Struth

54 Jahre alt

Geschäftsführer der Beraterfirma SportsTotal

Betreut Spieler wie Toni Kroos, Marco Reus, Dayot Upamecano, Suat Serdar

-------------------------------

Deutschem Fußball geht es vergleichsweise gut

„Eine Sache darf man nicht vergessen: Wir in Deutschland sind nicht nur medizinisch deutlich besser dran in der Krise als Rest Europas. Auch im Fußball geht es uns vergleichsweise gut“, so Struth, der weiter sagt: „Sie glauben gar nicht, wie viele Anrufe wir gerade bekommen aus europäischen Ligen, die Spieler nach Deutschland bringen wollen. Weil sie verkaufen müssen.“

-------------------------------

Mehr BVB-News:

Borussia Dortmund: BVB-Legende Subotic schlägt wegen Liga-Neustart Alarm – „Es ist zu früh!“

Borussia Dortmund: Riesen-Ärger um Ousmane Dembélé! Skandalnudel sorgt mit DIESER Aktion erneut für Empörung

Borussia Dortmund und FC Bayern München kassieren Absage! ER verlängert bei seinem Club

-------------------------------

Transfertechnisch könnte es für Borussia Dortmund also trotz Corona-Krise ein erfolgreicher Sommer werden. (fs)