Borussia Dortmund: Wegen Sancho – ManUnited will zu DIESER drastischen Maßnahme greifen

Manchester United gilt seit jeher als größer Sancho-Interessent. Nun setzen die „Red Devils“ offenbar alle Hebel in Bewegung, um den Star von Borussia Dortmund noch in diesem Sommer in den Norden Englands zu locken.

Borussia Dortmund: Großangriff auf Sancho?

Wie der „Telegraph“ berichtet, will Manchester United gleich sechs Spieler verkaufen, um sich Sancho leisten zu können. Diese sechs Spieler sind demnach:

Alexis Sanchez

Chris Smalling

Marcus Rojo

Phil Jones

Jesse Lingard

Diogo Dalot

United plant Ausverkauf für Sancho

Auf den ersten Blick handelt es sich bei diesem Sextett um große Namen. Allerdings haben alle sechs Spieler bei Manchester einen schweren Stand. Keiner von ihnen ist bei Trainer Ole Gunnar Solskjaer erste Wahl.

Daher will ManUnited die sechs Profis verkaufen. Durch die generierten Einnahmen und die massiven Einsparungen im Spieleretat sollen die Möglichkeiten geschaffen werden, um Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu United zu holen.

Sancho wird vermutlich mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass es für den englischen Youngster „keinen Corona-Rabatt“ gebe. Borussia Dortmund werde „keinen Cent“ vom ursprünglich avisierten Preis abrücken.

Greift United bei Sancho zu?

Ab dem 27. Juli könnte Manchester United Nägel mit Köpfen machen. Dann öffnet in England das Transferfenster. In Deutschland ist das Transferfenster bereits seit dem 15. Juli geöffnet.

Dann sollten die „Red Devils“ sich allerdings auch beeilen, wenn sie Sancho wirklich verpflichten wollen. Borussia Dortmund soll angeblich bis zum 10. August Klarheit haben wollen. Dann reist die Mannschaft von Trainer Lucien Favre ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Sollte Sancho mit in die Schweiz reisen, plane der BVB in der kommenden Saison fest mit ihm. (dhe)