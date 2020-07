Borussia Dortmund – Jadon Sancho verrät: DIESER Verein bedeutet mir unglaublich viel

Bei Borussia Dortmund deutet immer mehr darauf hin, dass Jadon Sancho den Verein in diesem Sommer verlässt. Jetzt verriet der BVB-Star, welcher Verein ihn seit seiner Kindheit schon am meisten reizt.

Im Sommer 2017 war Jadon Sancho für vergleichsweise schlappe 8 Millionen Euro aus der Jugend von Manchester City zu Borussia Dortmund gewechselt. Seitdem entwickelte der Engländer sich beim BVB zu einem der begehrtesten Spieler der Welt.

Borussia Dortmund: Jadon Sancho und der FC Liverpool

Allen voran Manchester United ist schon seit Längerem heiß auf den Flügelflitzer. Medienberichten zufolge soll der Deal schon so gut wie in trockenen Tüchern sein.

Dem „World Soccer Magazine“ verriet Jadon Sancho nun, was kein Fan von Manchester United gerne hören wird. In seiner Kindheit war es ausgerechnet der FC Liverpool, der große Rivale der „Red Devils“, der auf Jadon eine große Inspiration ausübte.

„Mein Vater war ein großer Fan von John Barnes“, erzählt Sancho: „Mein Vater hatte einige Videos von Barnes zuhause. Die habe ich ständig geschaut.“

John Barnes (li.) ist eine Legende beim FC Liverpool.

Barnes hatte von 1987 bis 1997 beim Liverpool gespielt. Der Mittelfeldspieler wurde mit den „Reds“ zwei Mal Meister und zwei Mal Pokalsieger. 1988 und 1990 wurde er zu Englands Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

BVB-Star Sancho von Ronaldinho inspiriert

Gleichzeitig stellt Sancho klar, dass er selbst nie Fan einer bestimmten Mannschaft war. „Ich hatte nie einen Lieblingsverein, den ich besonders unterstützt hätte“, so der Star von Borussia Dortmund: „Es gab aber einige Spieler, die ich vergöttert habe.“

Das war vor allem Ronaldinho. Der frühere Weltfußballer vom FC Barcelona war einer der Lieblingsspieler des jungen Jadon Sancho.

„Ich habe mir früher bei YouTube so viele Videos von Ronaldinho angeschaut“, sagt Sancho: „Das war großartig. Er hat Dinge gemacht, die zuvor niemand versucht hatte. Daher mochte ich ihn so sehr.“

Für welchen Verein wird Jadon Sancho in der kommenden Saison spielen?

Sancho über die Manchester-Gerüchte

In dem Interview wird Jadon Sancho auch auf die Gerüchte um seinen Wechsel zu Manchester United angesprochen. Dahingehend flüchtet der BVB-Star sich aber vorerst in Allgemeinplätze.

„Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll“, sagt der Angreifer von Borussia Dortmund: „Es ist schwierig, und das liegt alles in der Zukunft. Man weiß nie, was passiert. Daher werden wir mal abwarten und schauen.“ (dhe)