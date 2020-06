Borussia Dortmund: Jetzt jagt auch noch DIESER Verein Jadon Sancho

Jadon Sancho von Borussia Dortmund ist in Europa heiß begehrt.

Die Saison ist noch gar nicht beendet, da fragen viele Fans von Borussia Dortmund sich bereits: Für welchen Verein wird Jadon Sancho in der kommenden Saison spielen?

Dass der Youngster bei Borussia Dortmund, ist längst nicht gewiss. Es ist kein Geheimnis, dass speziell die Topclubs aus der Premier League an Jadon Sancho interessiert sind.

Borussia Dortmund: Wie geht's bei Jadon Sancho weiter?

Allen voran Manchester United ist schon seit Längerem heiß auf Sancho. Nun bekommen die „Red Devils“ im Werben um den BVB-Star offenbar große Konkurrenz.

Wie die spanische Sportzeitung „as“ berichtet, steigt Real Madrid in den Poker um Sancho ein. Was laut der Berichts für die „Königlichen“ spricht, sind die guten Geschäftsbeziehungen zwischen Real und Borussia Dortmund.

Außerdem nennt das Blatt einen weiteren Grund, der eine Verpflichtung von Sancho für Real besonders schmackhaft machen würde. Madrid würde seinem großen Erzrivalen Pep Guardiola eine lange Nase drehen. Denn der frühere Barca-Coach ließ Sancho 2017 aus der Jugend von Manchester City zu Borussia Dortmund ziehen.

BVB-Top-News:

Macht Corona einem Wechsel einen Strich durch die Rechnung?

Ob Sancho den BVB in diesem Sommer verlässt, hängt sicher auch zu einem großen Teil davon ab, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf den Transfermarkt haben wird. Schließlich will Borussia Dortmund im Falle eines Verkaufs eines der begehrtesten Spieler der Welt angemessen vergütet werden.

Vor der Corona-Krise waren Experten sich sicher, dass der BVB für den Flügelflitzer mehr als 100 Millionen Euro kassieren könnte. Dass nach den Auswirkungen des Coronavirus auf das Fußballgeschäft in diesem Jahr solche Ablösesummen bezahlt werden, gilt hingegen als unwahrscheinlich.

In dieser Saison zeigte Sancho überragende Leistungen. In der Bundesliga steuerte er in 27 Einsätzen 34 Torbeteiligungen bei. 17 Mal traf er selbst, 17 weitere Treffer bereitete der englische Nationalspieler vor. (dhe)