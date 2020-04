Borussia Dortmund: Sancho zu Manchester? Jetzt schaltet ER sich ein

Die zentrale Frage bei Borussia Dortmund ist im kommenden Transfer-Sommer wohl: Bleibt Jadon Sancho beim BVB oder wechselt der Shootingstar zurück in seine Heimat?

Im Laufe der Saison hatte vieles darauf hingedeutet, dass Sancho im Sommer für eine satte Ablöse von Borussia Dortmund in die Premier League wechseln könnte. Sogar BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte klargestellt, dass er über den möglichen Verbleib eines Spielers keine Garantien mehr ausspricht – auch nicht bei Sancho.

Borussia Dortmund: Wie geht's weiter mit Sancho?

Speziell Manchester United war stets an Sancho interessiert. Die „Red Devils“ gehören zu den wenigen Vereinen, die über die finanziellen Mittel verfügen, um die rund 100 Millionen Euro Ablöse zu zahlen, die für Sancho vermutlich fällig würden. Eigentlich.

Auch der englische Spitzenclub ist von der Corona-Krise schwer betroffen. Experten sind sich sicher, dass Transfers oberhalb der 100-Millionen-Euro-Grenze in diesem Jahr ein Ding der Unmöglichkeit sind – auch für die Schwergewichte.

Daher keimte bei Fans von Borussia Dortmund zuletzt Hoffnung auf. Bleibt Sancho dem BVB womöglich doch noch etwas länger erhalten?

Mata: „Sancho ist ein großartiger Spieler“

Am Freitag schaltete sich ein anderer Weltklasse-Kicker in die Transfer-Spekulationen ein – allerdings unfreiwillig. Juan Mata stand seinen Fans bei Instagram Rede und Antwort. Der Star von Manchester United wollte mit den Anhängern der „Red Devils“ eigentlich über sein aktuelles Training in den eigenen vier Wänden sprechen. Doch natürlich kamen von den Fans auch etliche Fragen über das derzeit wohl größte Talent im englischen Fußball.

Auf die Frage, ob Manchester United in diesem Sommer unbedingt bei Sancho zuschlagen soll, antwortete Mata: „Was soll ich dazu sagen? Wir alle wissen, dass er ein großartiger Spieler ist. Er spielt mal wieder eine fantastische Saison bei Borussia Dortmund. Aber es liegt nicht in meiner Verantwortung, über solche Angelegenheiten zu sprechen. Ich mag ihn als Spieler, aber ich kann dazu nichts sagen.“

Ob es tatsächlich zu einem Sancho-Transfer kommt, hängt vermutlich auch sehr stark davon ab, welche Auswirkungen die Corona-Krise noch auf den englischen Fußball haben wird. Während die Bundesliga im Mai schon wieder beginnen könnte, dürfte die Pause in der Premier League noch etwas länger dauern. Schließlich ist Großbritannien vom Coronavirus derzeit besonders stark betroffen. (dhe)