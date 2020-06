Borussia Dortmund: Jadon Sancho zeigt neues Tattoo! Das sind doch...

Dortmund. Bei Borussia Dortmund wurde Jadon Sancho in den vergangenen Wochen immer wieder zum großen Gesprächsthema – aus vielen Gründen.

Erst machten die BVB-Fans sich Sorgen, weil der Star in den ersten Spielen nach dem Wiederbeginn der Bundesliga nur auf der Bank saß. Dann brillierte Sancho mit einem Dreierpack in Paderborn und geriet durch eine deutliche politische Botschaft beim Torjubel in den Fokus. Und darüber hinaus werden die Gerüchte um einen möglichen Abschied des Engländers bei Borussia Dortmund immer lauter.

Borussia Dortmund: Sancho zeigt neue Tattoos

Bei diesen ganzen Gesprächsthemen rund um den Star von Borussia Dortmund wurde ein anderes Detail völlig übersehen. Sanchos rechter Arm ist neuerdings tätowiert.

Mehrere Motive zieren nun den rechten Arm des 20-Jährigen. Mittendrin: die Simpsons. Die gelbe Cartoon-Familie tanzt jetzt fröhlich auf Sanchos Bizeps.

Gelbes Trikot, gelbe Familie: Die Simpsons zieren neuerdings den rechten Bizeps von Jadon Sancho. Foto: imago images / Poolfoto

Wann genau Sancho sich die neuen Tattoos hat stechen lassen, ist nicht ganz klar. Fakt ist: In der Winterpause war sein rechter Arm noch nicht tätowiert.

In den ersten Wochen nach der Winterpause trug der Engländer in Trainingseinheiten und Spielen stets lange Ärmel. Unklar also, ob bereits im Februar oder März das eine oder andere Tattoo-Motiv auf Sanchos Arm gezaubert wurde oder ob der Angreifer erst die Corona-Pause für Besuche beim Tätowierer nutzte.

Sanchos Mega-Saison beim BVB

Jadon Sancho zeigt bei Borussia Dortmund in dieser Saison unglaublich starke Leistungen. In 27 Bundesliga-Spielen war der englische Nationalspieler an 34 Treffern direkt beteiligt (17 Tore, 17 Vorlagen).

Diese eindrucksvolle Performance nehmen auch die Topclubs in der Premier League zur Kenntnis. Allen voran Manchester United hat großes Interesse an einer Verpflichtung des Flügelstürmers.

Sanchos Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2022 und soll keine Ausstiegsklausel enthalten. Heißt: Der BVB könnte frei über eine Ablöse verhandeln. Vor der Corona-Krise waren Experten sich sicher, dass ein Premier-League-Club in diesem Sommer für Sancho mindestens 100 Millionen Euro auf den Tisch legen müsste. Welche Auswirkungen die Krise auf einen Sancho-Transfer hätte, werden die kommenden Wochen womöglich zeigen.

Wettbieten um Sancho?

Neben Manchester United soll auch der FC Chelsea heiß auf Sancho sein. Ein mögliches Wettbieten um den Superstar könnte den Preis womöglich über die genannte 100-Millionen-Euro-Marke heben. (dhe)