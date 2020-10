Borussia Dortmund: Kommt Sancho mit seinem Party-Ausflug beim BVB einfach so davon? Jetzt spricht Sebastian Kehl

Droht Jadon Sancho nach seinem Party-Ausflug am Wochenende noch eine Strafe nach seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund?

Für das kommende Spiel der englischen Nationalmannschaft wurde er bereits suspendiert, auf Instagram veröffentlichte er eine aufrichtige Entschuldigung. Reicht das nach seinem erneuten Fehltritt? Jetzt äußert sich Sebastian Kehl, Lizenzspieler-Leiter bei Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Kehl reagiert zurückhaltend

Es war nicht der erste Ausrutscher, den sich Jadon Sancho neben dem Platz leistete. In Wahrheit ist war seine Anwesenheit bei der Feier für den englischen Teamkollegen Tammy Abraham nur die Fortsetzung der bei ihm häufig vorkommenden Fehltritte.

Besonders brisant war dieses Mal, dass Sancho dem BVB wegen einer Atemwegserkrankung nicht zur Verfügung stand, während er sich, ohne sich dabei an Hygienevorschriften zu halten, in England vergnügte.

Für England wird Sancho erstmal nicht auflaufen. Foto: imago images/Pro Sports Images

Dass Sancho bei Borussia Dortmund allerdings eine Strafe erwartet, erscheint nach den neusten Äußerungen von Sebastian Kehl eher unwahrscheinlich. „Jadon hat sich bei seinem Team und seinen Landsleuten entschuldigt“, erklärte er gegenüber der „Bild“.

„Was uns angeht: Er hat eine überragende letzte Saison hingelegt, und auch jetzt spüren wir wieder, wie viel Lust er auf Fußball hat“, so Kehl weiter. Eine Aussage, die viele Fragen unbeantwortet lässt. Offenbar will man Sancho beim BVB nicht noch unnötig verärgern.

Zu groß ist der sportliche Stellenwert, sollte Sancho auch nur ansatzweise wieder in die Form kommen, die er im vergangenen Jahr zeigte. Dennoch, so heißt es in dem Bericht weiter, seien die Bosse natürlich verärgert über den neusten Eklat.

Sollte es doch eine Strafe geben, dürfte diese intern verhängt werden. Mit der Höchststrafe Suspendierung würde sich die Borussia in erster Linie selbst schwächen.

Strafe bei der englischen Nationalmannschaft

Anders sehen das die Verantwortlichen der englischen Nationalmannschaft. Trainer Gareth Southgate soll „not amused“ gewesen sein und strich Sancho sowie dessen Kollegen Tammy Abraham und Ben Chilwell aus dem Kader für das Spiel gegen Wales.

Sancho selbst zeigte sich reumütig und veröffentlichte in den sozialen Netzwerken ein Statement, in dem er sich für seinen Fehltritt entschuldigte. Zwar beteuerte er, im Vorhinein nicht von der Anzahl der Partygäste gewusst zu haben, er aber aus seinem Fehler lernen wolle (Alle Infos dazu findest du hier >>>).

Das scheint in letzter Instanz auch die Bosse von Borussia Dortmund etwas beschwichtigt zu haben. (mh)