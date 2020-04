Borussia Dortmund: Chelsea-Star fordert Sancho heraus: „Ich will, dass du…“

Während das Spielgeschehen auf dem Rasen während der Corona-Krise ruht, glühen die Videospiel-Controller bei vielen Fußballprofis heiß. Auch Jadon Sancho von Borussia Dortmund tritt gerne gegen den virtuellen Ball – und hat nun eine eindeutige Herausforderung erhalten.

Sein Kumpel Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea erzählte in der BBC, wie sein aktuelles Leben in der Quarantäne abläuft. Der Nationalmannschaftskollege von BVB-Star Sancho war der erste Premier-League-Profi, bei dem das Coronavirus nachgewiesen wurde.

Borussia Dortmund: Sancho herausgefordert

„Mir geht’s wieder perfekt“, sagte Hudson-Odoi: „Ich bin wieder fit, das ist ein schönes Gefühl.“

Seit Wochen befindet der Chelsea-Star sich in den eigenen vier Wänden in Quarantäne. Langweilig wird ihm aber nicht. „Ich habe viele gute Freunde, mit denen ich chatten kann“, sagt der Flügelflitzer: „Außerdem zocke ich PlayStation mit den Jungs. Auf diese Weise verbringen wir zumindest irgendwie Zeit miteinander.“

Zu Jadon Sancho von Borussia Dortmund hat Hudson-Odoi einen besonders guten Draht. „Ich fordere Jadon Sancho heraus“, so Hudson-Odoi: „Er sagt immer, er wäre besser als ich. Aber er weiß, dass das nicht stimmt.“

Jadon Sancho und Callum Hudson-Odoi im Trikot der englischen Nationalmannschaft. Foto: imago images / PRiME Media Images

Hudson-Odoi will gegen Sancho spielen

Und weiter: „Jadon, ich will, dass du jetzt gegen mich spielst. Es ist mir egal, was du gerade machst. Er redet sich immer raus und sagt, er hätte gerade etwas zu tun. Ich bin bereit für dich, lass uns loslegen. Lass uns ein Live-Spiel starten, damit alle mitbekommen, was los ist.“

---------------

Sport-Top-News:

---------------

Wann können die beiden wieder Fußball spielen?

Die Frage, die sich derzeit alle Fußballfans stellen: Wann können Sancho, Hudson-Odoi und Co. endlich wieder abseits der PlayStation vor den Ball treten. Die Bundesliga-Pause dauert noch bis 30. April. Dass unmittelbar danach wieder gespielt wird, wirkt äußerst unwahrscheinlich.