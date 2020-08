Borussia Dortmund: Jadon Sancho soll seinen BVB-Kollegen schon mitgeteilt haben, dass er...

Es war die heißeste Personalie bei Borussia Dortmund in diesem Transfer-Sommer: Mit allen Mitteln wollte Manchester United endlich seinen Wunschspieler Jadon Sancho in den Norden Englands locken. Doch die „Red Devils“ konnten sich mit dem BVB nicht auf eine Ablöse einigen.

Daher betonten die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund in den vergangenen Tagen erneut, dass Jadon Sancho auch in der anstehenden Saison das schwarzgelbe Trikot tragen wird. Zunächst waren trotz dieser Aussagen in England Berichte kursiert, wonach die Ausführungen von BVB-Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke lediglich Verhandlungstaktik seien und Sancho durchaus noch in diesem Sommer zu United wechseln könne.

Borussia Dortmund: Sancho bleibt beim BVB

Doch mittlerweile hat man offenbar auch auf der Insel eingesehen, dass aus dem Mega-Transfer in diesem Sommer wohl nichts mehr wird. Auch der „Telegraph“ berichtet nun, dass Sancho seinen Teamkollegen bei Borussia Dortmund bereits mitteilte, er würde in der anstehenden Saison beim BVB bleiben.

Der Bericht verweist zudem darauf, dass BVB-Trainer Lucien Favre in der Vorbereitung bereits in mehreren Einheiten gezielte Übungen mit Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Erling Haaland hat ausführen lassen. Der Engländer, Belgier und Norweger sollen in der kommenden das Angriffs-Trio bei Borussia Dortmund bilden.

---------------

Mehr zu Borussia Dortmund:

---------------

BVB heiß auf die Saison

Am 13. September beginnt die Saison für Borussia Dortmund mit dem ersten Pflichtspiel. Um 20.30 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in der ersten Runde des DFB-Pokal zu Gast beim MSV Duisburg.

In der darauffolgenden Woche geht es für den BVB auch in der Bundesliga los. Zum Auftakt empfängt Borussia Dortmund am Samstagabend die Borussia aus Mönchengladbach.

Zunächst stehen für Borussia Dortmund aber noch ein paar Testspiele an. Am Samstagnachmittag testet der BVB erst gegen den MSV Duisburg (hier geht’s zum Live-Ticker) und dann gegen Feyenoord Rotterdam (hier geht’s zum Live-Ticker). (dhe)