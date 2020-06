Borussia Dortmund: DFL bestraft BVB-Stars – DAS sind die Konsequenzen des umstrittenen Friseur-Besuchs

Jadon Sancho und Manuel Akanji von Borussia Dortmund kommen nach ihrem umstrittenen Friseur-Besuch nicht ungeschoren davon.

Die DFL gab am Freitag bekannt, dass die beiden BVB-Stars eine Geldstrafe zahlen müssen. Wie viel Geld die Spieler von Borussia Dortmund abdrücken müssen, wurde nicht mitgeteilt.

Borussia Dortmund: Sancho und Akanji bestraft

Sancho und Akanji hatten zuletzt einen berühmten Friseur einfliegen lassen. So weit, so harmlos.

Anschließend ließen die BVB-Stars allerdings wenig Weitsicht walten, als sie Fotos bei Instagram veröffentlichten, auf denen erkennbar war, dass die Corona-Maßnahmen bei dem Friseur-Besuch nicht in letzter Konsequenz eingehalten wurden.

DFL rügt BVB-Stars

„Es steht außer Frage, dass auch Profi-Fußballer ihre Haare schneiden lassen müssen“, teilte die DFL mit: „Dies muss derzeit jedoch im Einklang mit dem medizinisch-organisatorischen Konzept erfolgen.“

Weiter heißt es in der DFL-Mitteilung: „Die Spieler haben das Recht, innerhalb von fünf Tagen Beschwerde einzulegen. Die Strafen richten sich ausdrücklich nicht gegen den Club, bei dem kein „Organisationsverschulden“ erkennbar ist.“

-----------------

BVB-Top-News:

-----------------

Zorc: Das ist nicht in Ordnung

Michael Zorc hatte sich zuvor bereits zu der Causa geäußert: „Wir haben mit dem Friseur und unseren Spielern gesprochen. Alle versichern, dass während des Haareschneidens die Hygieneregeln eingehalten wurden. Nur für das Foto wurden die Masken und Handschuhe abgenommen.“

Der BVB-Sportdirektor weiter: „Das ist nicht in Ordnung. Das haben wir den Spielern noch mal klargemacht. Dieses Posten der Fotos – ich verstehe es nicht. Es gehört wohl dazu. Vielleicht bin ich zu alt dafür.“

Zorc wehrt sich gegen Vorwürfe

Zorc ging auch auf die Vorwürfe ein, wonach der BVB bei Sancho eine Wadenverletzung vorgeschoben hätte, um den Engländer zwei Wochen in Quarantäne zu stecken. Grund für die angebliche Lüge soll eine unerlaubte Reise des 20-Jährigen in seine Heimat gewesen sein. „Unseres Wissens ist Jadon seit Wochen in Dortmund. Ich habe auch gelesen, dass wir ihn in eine 14-tägige Quarantäne gesteckt hätten. Wir sollen ja sogar eine Verletzung vorgeschoben haben.“

Zorc weiter: „Das ist komplett falsch. Jadon hatte wochenlang eine Wadenverletzung und hat aus diesen Gründen nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können.“ (dhe)