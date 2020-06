Borussia Dortmund: DIESER Sancho-Tweet lässt die United-Fans jubeln: „Oh mein Gott“

Borussia Dortmund: Die Fans von Manchester United werden von einem Tweet in Aufregung versetzt.

Jadon Sancho ist das Dauerthema bei Borussia Dortmund. Manchester United will den 20-Jährigen unbedingt verpflichten.

Jetzt hat ein deutscher Formel-1-Kommentator mit einem Tweet zum BVB bei den Fans von Manchester United für viel Wirbel gesorgt.

Borussia Dortmund: Tweet von F1-Kommentator lässt United-Fans jubeln

Jadon Sancho zählt bei Borussia Dortmund zu den absoluten Leistungsträgern. In dieser Saison schraubte er seine eigenen Werte noch einmal auf ein neues Niveau. In 31 Einsätzen erzielte er in der Bundesliga 17 Tore und legte 17 weitere Treffer vor.

Gegen RB Leipzig saß der 20-Jährige nun aber nur auf der Bank. Für Journalist und Formel-1-Kommentator Heiko Wasser eine richtige Entscheidung. Seine Begründung lautete: „Dass Sancho zunächst auf der Bank sitzt ist völlig ok, er ist mit seinem Kopf eh schon bei Manchester United.“

Heiko Wasser (r.) kommentiert die Formel 1 bei RTL. Foto: imago images / Mandoga Media

Welchen Wirbel er damit auslösen würde, war ihm vorher aber scheinbar nicht klar. Schnell sprangen Fans von Manchester United auf den Tweet an. Sie rasteten förmlich aus. Wir haben euch die besten Reaktionen rausgesucht:

„Oh mein Gott!“

„Er hat United in seinem Kopf.“

„Er hat United in seinem Kopf, also im Grunde hat er Dortmund schon verlassen, deswegen lassen sie ihn nicht spielen.“

„Ich bin so aufregt, wenn ich das lese.“

„Ich liebe es, dass zu hören.“

Die United-Fans glaubten, bei Wasser handele es sich um einen BVB-Insider. Daher löste der Tweet des Formel-1-Kommentators bei den United-Fans solche Jubelstürme aus.

Dass @Sanchooo10 zunächst auf der Bank sitzt ist völlig ok, er ist mit seinem Kopf eh schon bei @ManUtd. Noch dringender hätten mMn aber @JulianBrandt und @axelwitsel28 eine Pause nötig, dummerweise fehlen da im Kader die Alternativen. @BVB #RBLBVB — Heiko Wasser (@HeikoWasser) June 20, 2020

+++ Borussia Dortmund – Mats Hummels begeistert Fans mit dieser Kampfansage an die Bayern: „Wir wollen…“ +++

Wasser schreibt an United-Fans

Doch Heiko Wasser verbindet mit dem BVB nur seine Vereinsliebe als treuer Fan. Er ist ein Fachmann in der Formel 1. Seine journalistische Tätigkeit beschränkt sich auf den Motorsport. Seit 1993 kommentierte der 62-Jährige für RTL die Formel 1. Nach dieser Saison ist Schluss! (Hier mehr dazu >>>)

Wasser reagierte schließlich auf die vielen Nachrichten von der United-Anhänger und stellte klar: „Als BVB-Fan hoffe ich natürlich, dass er nochmal drüber nachdenkt. Ich glaube nicht, dass er bei Manchester United glücklich wird.“ Er glaubt die einzigen Gründe für einen möglichen Sancho-Wechsel seien „Geld“ oder „Heimweh“.

Schließlich sendete er noch einen klaren Wunsch hinterher: „Er sollte bleiben!“