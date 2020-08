„Borussia Dortmund blufft! Jadon Sancho geht zu Manchester“ – DIESE Experten-Ansage hat es in sich

Jadon Sancho wird auch in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund tragen. Oder etwa doch nicht?

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund hatten zuletzt betont, dass die Frist für einen möglichen Wechsel in diesem Sommer abgelaufen sei. Daher spiele Jadon Sancho auch in der anstehenden Saison beim BVB.

„Borussia Dortmund blufft doch nur“

Owen Hargreaves sieht das anders. Der frühere Spieler von Manchester United sagt in einer Talk-Runde mit anderen ehemaligen Stars der „Red Devils“ im Sender BT Sport: „Borussia Dortmund blufft nur. Jadon Sancho wird schon sehr bald zu Manchester United gehen.“

Hargreaves weiter: „Borussia Dortmund will doch nur etwas mehr Ablöse rauskitzeln. So läuft das Geschäft nun mal. Die Dortmunder wissen ganz genau, dass Manchester sehr interessiert ist. Und die Dortmunder wissen auch ganz genau, wie Verhandlungen funktionieren.“

„Der BVB bleibt hartnäckig“

Der frühere United-Stürmer Robin van Persie fügt hinzu: „Borussia Dortmund bleibt hartnäckig. Der BVB will offenbar mehr Geld, jetzt liegt es an Manchester. Wenn Manchester in Jadon Sancho wirklich den großen Wunschspieler sieht, werden sie ihn für den Preis holen.“

Van Persie meint: „ManUnited hat schon bei Erling Haaland die Chance verpasst, ein Ausnahmetalent zu verpflichten. Wir haben alle in den vergangenen Monaten gesehen, was Haaland leisten kann. Er ist ein genialer Spieler. United will sich jetzt nicht schon wieder ein Mega-Talent entgehen lassen.“

„Da läuft dir das Wasser im Mund zusammen“

Paul Scholes kann verstehen, dass Manchester United zögert. Der ehemalige Mittelfeldspieler der „Red Devils“ sagt: „Borussia Dortmund will einfach noch ein bisschen mehr Geld haben. 120 Millionen Euro ist schon eine Menge.“

Laut Rio Ferdinand wäre Sancho das Geld allerdings wert. Der ehemalige United-Verteidiger findet: „Wenn Sancho noch zu Manchester United hinzustößt und dann einen Angriff mit Marcus Rashford und Mason Greenwood bildet, dann läuft dir als Fan doch das Wasser im Mund zusammen.“ (dhe)