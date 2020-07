Borussia Dortmund: Sancho-Wechsel vom Tisch? ManUnited will stattdessen DIESE Stars holen

Hat der größte Interessent an Jadon Sancho eine Verpflichtung des Stars von Borussia Dortmund etwa bereits abgehakt?

Bisher galt Manchester United stets als heißester Kandidat für einen Sancho-Kauf. Die „Red Devils“ machten nie einen Hehl daraus, dass sie den 20-jährigen Superstar von Borussia Dortmund zurück in seine Heimat holen wollen.

Borussia Dortmund: Sancho doch nicht zu ManUnited?

Doch nun mehren sich die Stimmen, wonach Manchester im Sommer gar keinen Angreifer holen will. Auch ManUnited-Legende Rio Ferdinand meinte am vergangenen Spieltag am Rande des 5:2-Sieges gegen Bournemouth, dass der Club sich auf anderen Positionen verstärken müsse – aber nicht im Angriff.

„Manchester United braucht einen Innenverteidiger“, sagte Ferdinand als Experte beim Sender BT Sport: „Harry Maguire ist zwar sehr zweikampfstark und hat eine hohe Spielintelligenz, aber er ist nicht der Schnellste. United könnte einen zweiten Innenverteidiger gebrauchen, der eine gewisse Schnelligkeit mitbringt.“

Ferdinand weiter: „Außerdem wäre es gut, wenn United noch einen defensiven Mittelfeldspieler hätte, der über eine starke Physis verfügt.“

Kalidou Koulibaly zählt zu den besten Innenverteidigern der Welt. Foto: imago images/Insidefoto

Koulibaly und Ndidi Kandidaten für United?

In jüngerer Vergangenheit war ManUnited regelmäßig mit Kalidou Koulibaly in Verbindung gebracht worden. Der 29-Jährige entwickelte sich in den vergangenen Saisons beim SSC Neapel zu einem der stärksten Innenverteidiger im europäischen Spitzenfußball.

Wilfred Ndidi ist der Marathonläufer im Mittelfeld von Leicester City. Foto: imago images/MB Media Solutions

Ein Kandidat für die Sechser-Position sei laut der „Daily Mail“ Wilfred Ndidi. Der Nigerianer trat bei Leicester City in den vergangenen Jahren in die Fußstapfen von N’Golo Kanté, der 2016 zu Chelsea gewechselt war. Ndidi ist enorm lauf- und zweikampfstark und würde genau in das Anforderungsprofil passen, das Ferdinand bei Manchester United aufgestellt hatte.

-----------------

Mehr zu Borussia Dortmund:

-----------------

Weil Koulibaly und Ndidi bei ihren Vereinen noch mehrere Jahre Vertragslaufzeit haben und sie zu den Besten ihrer Zunft zählen, müsste Manchester United für diese Spieler tief in die Tasche greifen. Selbst ein schwerreicher Verein wie ManUnited hätte dann wohl kein Geld mehr, um auch noch einen Jadon Sancho für mehr als 100 Millionen Euro zu verpflichten.

Zumal auf den offensiven Außenbahnen der Schuh ohnehin nicht drücke, meinte Ferdinand. Die ManUnited-Legende sieht den Club dort mit Marcus Rashford und Mason Greenwood bestens aufgestellt. (dhe)