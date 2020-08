Borussia Dortmund: Nach geplatztem Sancho-Deal – schnappt sich ManUnited jetzt DIESEN Ex-BVB-Star?

Dortmund. Michael Zorc hatte bei Borussia Dortmund ein klares Machtwort gesprochen. Jadon Sancho soll auch in der kommenden Saison beim BVB spielen. Manchester United ist mit seinem Interesse abgeblitzt.

Jetzt könnte sich der Premier-League-Klub einen Ex-Star des BVB als Sancho-Ersatz sichern.

Borussia Dortmund: Schnappt sich ManUnited einen Ex-Borussen?

Die „Red Devils“ suchen weiter fleißig einen Mann für die Offensivflügel. Absoluter Wunschkandidat war über Monate Jadon Sancho. Vom BVB erhielt ManUnited allerdings eine klare Absage, weil der Klub nicht bereit war, Sancho für unter 120 Millionen Euro Ablöse gehen zu lassen.

+++ Borussia Dortmund – Altach im Live-Ticker: Erstes Testspiel! +++

Manchester schaut sich nun offenbar nach einer Alternative für Sancho um und richtet den Blick dabei in Richtung spanische Liga. Dort soll ausgerechnet Ousmane Dembele vom FC Barcelona in den Fokus des England-Klubs gerückt sein. Das berichtet „ESPN“.

Ousmane Dembele. Bald im neuen Trikot? Foto: imago images/Alterphotos

Den Rechtsaußen haben BVB-Fans wohl weniger wegen seiner starken Leistung bei Schwarz-Gelb als viel mehr wegen des Mega-Theaters um seinen Abgang vor drei Jahren in Erinnerung.

-------------

Das ist Ousmane Dembélé:

Geboren am 15.05.1997 in Vernon/Frankreich

Wechsel 2016 zu Borussia Dortmund

In 50 Spielen gelangen ihm dort 32 Torbeteiligungen

Ein Jahr später Wechsel zum FC Barcelona für 125 Millionen Euro

Fehlt seit Dezember 2019 verletzungsbedingt

-------------

Bei Barca steht Dembele ohnehin auf der Streichliste. Dennoch müsste Manchester United wohl eine hohe Summe bezahlen, damit der Klub die Ablösesumme von damals 138 Millionen Euro zumindest größtenteils wieder kompensieren kann. Aus dem Klub-Umfeld ist zu hären, dass der FCB seinen Spieler bei einem guten Angebot wohl ziehen ließe.

Auch der BVB würde dann profitieren. Wie „Sport1“ berichtet, müsste Barcelona im Falle eines Wechsels alle ausstehenden Bonuszahlungen sofort an den Revierklub überweisen. Den Informationen des TV-Senders zufolge wären das immerhin zehn Millionen Euro!

---------------

BVB-Top-News:

---------------

Obwohl BVB-Sportdirektor Zorc von einer „definitiven“ Entscheidung sprach, hat ManUnited aber auch die Hoffnung auf einen Sancho-Transfer noch immer nicht vollends aufgegeben. Der britischen Presse zufolge glaubt der Klub an einen „Bluff“ der Dortmunder Verantwortlichen. Wenn dem aber nicht so ist, könnte das Dembele-Gerücht in den nächsten Wochen noch heißer werden.