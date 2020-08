Borussia Dortmund: Manchester verliert im Halbfinale – kurz vor Abpfiff streut Sancho auf Twitter Salz in die Wunde

Jetzt zeigt es Jadon Sancho Manchester United aber so richtig. Monatelang kämpften die Engländer um den Starspieler von Borussia Dortmund. Doch der BVB blieb bei seiner geforderten Ablösesumme standhaft.

Das Ende vom Lied: Sancho bleibt in diesem Sommer bei Borussia Dortmund. Mit einem Posting streut er bei den Fans der „Red Devils“ jetzt zusätzlich Salz in die Wunde.

Borussia Dortmund: Sancho postet eigenes Dribbling – während United verliert

Es war ein bitterer Abend für Manchester United. Am Sonntag verloren die Engländer im Halbfinale der Europa League gegen den FC Sevilla mit 1:2 und schieden als Top-Favorit kurz vor dem Ziel aus. Während die Fans bereits trauerten, brach Sancho die Herzen der ManUnited-Anhänger noch ein Stückchen mehr.

Als im Rhein-Energie-Stadion in Köln - dort fand das Halbfinale statt - die Nachspielzeit anbrach, postete Sancho auf seinem Twitter-Account einen Videoausschnitt aus dem BVB-Testspiel gegen Austria Wien. Dort ist der Flügelflitzer zu sehen, wie er einen Gegenspieler lässig austanzt und eines der vielen Dortmunder Tore vorbereitet.

Im Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos sahen nicht wenige eine deutliche Spitze in Richtung Manchester United, das so viel Kreativität zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls gut gebraucht hätte. In den Kommentaren wurde Sanchos Gegenspieler sogar glatt mit einem Manchester-Logo versehen.

Auch der englische Twitter-Account des BVB machte sich aus dem Scheitern Uniteds offenbar einen Spaß und postete wenig später ein Bild, welches Sancho und Bellingham beim gemeinsamen Jubel zeigt. Auch in Sachen Bellingham hatte Borussia Dortmund den englischen Vertreter ausgestochen.

Sancho und Dortmund überragen im Testspiel

Während Manchester also trauerte, war Borussia Dortmund noch ganz beflügelt vom Auftreten im Testspiel gegen Austria Wien. Die Schwarzgelben spielten wie entfesselt und gewannen mit 11:2. Sancho traf selbst einmal und leitete einige weitere Treffer ein.

Auch Bellingham durfte über seinen Premieren-Treffer im BVB-Dress jubeln. Für Manchester United und seine Fans war es hingegen einfach nur ein Tag zum Vergessen. (mh)