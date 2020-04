Borussia Dortmund: Ex-Kollege mit deutlichen Worten über Jadon Sancho – „Es ist absurd“

Trotz der Corona-Pause: Die Gerüchteküche bei Borussia Dortmund brodelt weiter. Beim BVB rückt vor allem ein Star in den Fokus: Offensiv-Juwel Jadon Sancho.

Bei dem 20-Jährigen steht ein Wechsel in die englische Premier League schon in diesem Sommer im Raum. Ein Ex-Kollege spricht jetzt offen über den Youngster.

Borussia Dortmund: Ex-Kollege spricht offen über Sancho

Kevin De Bruyne schwärmt in höchsten Tönen von Sancho, mit dem er eine Zeit lang gemeinsam bei Manchester City auf dem Rasen stand. Sanchos rasanter Aufstieg beeindruckt den Mittelfeldstar der „Citizens“ schwer. Seine Karriere sei bislang einfach nur „verrückt“, so De Bruyne via Instagram-Livestream.

Wichtiger Mann im Mittelfeld von Manchester City: Kevin De Bruyne. Foto: imago images/VI Images

„Es ist absurd, ich habe ein paar Mal mit ihm trainiert und dann war er weg – unglaublich. Manchmal läuft das so. Aber es ist gut für ihn.“ Sancho hatte zwei Jahre lang in der Jugendabteilung von Manchester City gespielt und einige Trainingseinheiten bei den Profis absolviert, bevor er im Jahr 2017 zum BVB wechselte.

Dort schlug der mittlerweile 20 Jährige bekanntlich voll ein – und schraubte damit auch seinen Marktwert in die Höhe. Mittlerweile werden Medienberichten zufolge dreistellige Millionenbeträge für den Flügelflitzer gehandelt. „Jetzt musst du zahlen, wenn du ihn haben willst. Ich habe keine Vorstellung, wie viel“, so De Bruyne.

Ob Sancho in Zukunft an der Seite von De Bruyne für Manchester City auflaufen wird, ist jedoch fraglich. Zwar haben auch die „Citizens“ ein Auge auf den Youngster geworfen, sie gehören aber wegen der Champions-League-Disqualifikation für zwei Jahre wohl eher zum erweiterten Interessenten-Kreis. Größere Chancen darf sich Stadtrivale Manchester United ausrechnen.

Doch auch die Pläne von ManUnited stehen auf wackligen Beinen.