Borussia Dortmund: Offiziell! Liverpool hat Jadon Sancho ...

Dortmund. Manchester United jagt Jadon Sancho – da ist bekannt. Doch nun hat sich auch der FC Liverpool ganz offiziell in den Poker um das Megatalent von Borussia Dortmund eingemischt.

Borussia Dortmund: Jürgen Klopp will Jadon Sancho!

Laut einem Bericht des englischen „Independent“ ist der Champions-League-Sieger jetzt den nächsten Schritt gegangen. Demnach hat der Klopp-Klub bei Jadon Sancho offiziell sein Interesse hinterlegt.

Umso mehr bahnt sich nun eine epische Transfer-Schlacht um den Star von Borussia Dortmund an. Neben ManUnited und den „Reds“ soll auch Real Madrid heiß auf den Flügelstürmer sein.

Zauberte für Borussia Dortmund auch gegen Hertha: Jadon Sancho. Foto: imago images / Poolfoto

Wo spielt Jadon Sancho nächste Saison? Als klarer Favorit gilt weiter der BVB! Der lässt dem Vernehmen nach überhaupt erst bei einer dreistelligen Millionen-Ablöse mit sich reden.

---------------

Das ist Jadon Sancho:

Geboren am 25. März 2000 in London.

Sancho lernte das Fußballspielen beim FC Watford und schloss sich im Alter von 15 Jahren der Jugend von Manchester City an.

2017 wechselte er für eine Ablöse von knapp 8 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

Seitdem entwickelte er sich beim BVB zu einem der begehrtesten Spieler der Welt.

---------------

Sancho-Poker: BVB fordert mehr als 100 Millionen Euro

Die happige Preisforderung von Borussia Dortmund hat sich auch durch die Coronakrise nicht geändert – ist dadurch aber selbst für Topklubs umso schwerer zu stemmen.

Und das soll für den FC Liverpool sogar ganz besonders gelten.

---------------------

Weitere News zum BVB:

---------------------

Die Eigentümer des Klubs sollen durch die gleichzeitige coronabedingte Saison-Unterbrechung in der Premier League und der MLB finanziell arg eingebüßt haben – der „Fenway Sports Group“ gehören nämlich auch die Boston Red Sox.

Deshalb, so heißt es, legen sich die „Reds“ erst einmal auf die Lauer und schauen, was aus dem Sancho-Poker von United und Real wird. Blitzen beide bei Borussia Dortmund ab, will Liverpool offenbar in Erwägung ziehen, selbst aktiv zu werden.