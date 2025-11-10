Sancho-Rückkehr wird wieder heiß! BVB schaut ganz genau hin

Kaum rückt die Winterpause näher, werden die Gerüchte um Jadon Sancho und eine mögliche Rückkehr zu Borussia Dortmund wieder lauter. Beim BVB scheint man das Thema intern durchaus zu diskutieren – und das, obwohl ein Comeback des Flügelstars offiziell noch kein Thema ist.

Nahezu jedes Transferfenster wird der Name des Ex-BVB-Stars mit den Westfalen in Verbindung gebracht. Holen Lars Ricken, Sebastian Kehl und Co. den „verlorenen Sohn“ ein zweites Mal zurück?

Sancho und der BVB – kommt es zur zweiten Rückkehr?

Wie die „Bild“ berichtet, verfolgen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund die Entwicklung des 25-Jährigen genau. Sancho steht weiter unter Beobachtung, auch wenn sein Stern in England zuletzt stark verblasst ist. In Dortmund soll man prüfen, unter welchen Bedingungen eine Rückkehr realistisch wäre.

Vor allem BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sollen laut dem Bericht Befürworter der Idee sein. Sancho selbst soll angeblich bereit sein, für eine Rückkehr in Schwarz-Gelb auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten. Das könnte die Tür öffnen.

Denn die Situation beim Engländer ist kompliziert. Seine Leihe von Manchester United zu Aston Villa könnte bereits im Januar abgebrochen werden. Auch dort kommt Sancho nicht wirklich in Tritt: Acht Pflichtspiele, 336 Minuten Einsatzzeit – kein Tor, keine Vorlage. Die Kritik an seiner Form wächst stetig.

++ Heftiger Nackenschlag! BVB-Talente zurück auf dem Boden der Tatsachen ++

In Dortmund weiß man um sein Potenzial. Schon im Januar 2024 war Sancho für ein halbes Jahr zum BVB zurückgekehrt, hatte dort wieder Selbstvertrauen getankt und gute Leistungen gezeigt. Dennoch kam es im Sommer nicht zu einer festen Verpflichtung – die Ablöseforderungen aus Manchester waren zu hoch.

BVB-Sportdirektor Kehl erklärte damals deutlich: „Wir müssen am Ende in unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten bleiben und können keine verrückten Dinge machen. Ich kann den Wunsch aller nachvollziehen, aber Jadon Sancho wird nicht zum BVB wechseln.“

Sancho als offensiver Unterschiedsspieler?

Ein Jahr später scheint die Lage erneut offen. Der BVB kämpft in der Bundesliga mit offensiver Ideenlosigkeit, und Sancho könnte genau der Spielertyp sein, der fehlt. Kreativ, schnell, dribbelstark – in Bestform war er einer der aufregendsten Profis der Liga.

Weitere News:

Noch ist eine Rückkehr reine Spekulation. Doch die Gerüchteküche brodelt, und in Dortmund weiß man, dass Sancho dem Team guttun würde – sportlich wie emotional. Bleibt die Frage, ob der BVB diesmal bereit ist, das finanzielle Risiko einzugehen.