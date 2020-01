Borussia Dortmund: Sancho-Hammer! Jetzt machen sich die Bayern an den BVB-Star ran

Dortmund. Die Gerüchte um Jadon Sancho von Borussia Dortmund kochen seit Wochen hoch. Nun weckt ein Bericht böse Erinnerungen bei den BVB-Fans! Offenbar schaltet sich der FC Bayern München in das Ringen um den Flügelflitzer ein.

Bislang galten Manchester United und der FC Chelsea als Top-Kandidaten auf eine Verpflichtung des 19-Jährigen. Nun will aber auch der BVB-Erzrivale aus dem Süden ein Wörtchen mitreden. Das steckt dahinter!

Borussia Dortmund: Jagen die Bayern BVB-Juwel Sancho?

Wie die englische Zeitung „Metro“ berichtet, soll der FC Bayern München Interesse an Jadon Sancho haben. Der deutsche Rekordmeister ist auf der Suche nach einem starken Flügelspieler. Zuletzt scheiterten die Klub-Bosse immer wieder mit Angeboten für Manchester Citys Leroy Sané.

Beim BVB rechnet man derzeit mit einem Sancho-Abgang im Sommer. Der Vertrag des 19-Jährigen läuft zwar noch bis 2022, doch der Youngster will die Schwarz-Gelben wohl bald verlassen. Ein Winter-Deal scheint jedoch ausgeschlossen.

Bei den BVB-Fans wecken die neuen Gerüchte düstere Erinnerungen: Mit Mario Götze, Robert Lewandowski und Mats Hummels hat sich der FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach bei Borussia Dortmund bedient und Top-Stars aus dem Ruhrgebiet verpflichtet.

Dem Bericht zufolge hängt der Sancho-Verkauf auch vom Abschneiden der englischen Interessenten in der Premier League ab. Sollten Manchester United und Chelsea den Sprung in die Champions League verpassen, wäre der Spieler selbst wohl auch für andere Optionen offen – und die einzige heißt bislang FC Bayern München.

Was gegen einen Wechsel zum Liga-Konkurrenten spricht: Der FC Bayern zahlte in der Vergangenheit selten hohe Summen für neue Spieler. Für Sancho müssten sie jedoch tief in die Tasche greifen. 140 Millionen Euro stehen für den gebürtigen Engländer im Raum. (the)