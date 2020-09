Borussia Dortmund: DIESE beiden BVB-Stars dürfen auf den ersten Titel der Saison hoffen

Darf ein Talent von Borussia Dortmund sich in diesem Jahr über einen ganz besonderen Preis freuen?

Sowohl Erling Haaland als auch Jadon Sancho stehen auf der nun veröffentlichten Shortlist der Nominierten für den „Golden Boy 2020“.

BVB-Stars für Award nominiert

Seit 2003 wählen Sportjournalisten jedes Jahr den besten U21-Spieler. Bereits 2011 ging der Preis an einen Spieler von Borussia Dortmund. Damals hatte Mario Götze den Award erhalten.

BVB-Star Sancho gilt in diesem Jahr als Favorit. Die Konkurrenz kann sich allerdings sehen lassen: Bayerns Senkrechtstarter Alphonso Davies ist ebenso nominiert wie ManUnited-Ausnahmestürmer Mason Greenwood oder Rodrygo und Vinicius, die beiden brasilianischen Wunderkinder von Real Madrid.

Um den Preis im Dezember abzustauben, wird Sancho in den kommenden Monaten an die starken Leistungen der Vorsaison anknüpfen müssen. In der Spielzeit 2019/20 hatte der Engländer für Borussia Dortmund wettbewerbsübergreifend 20 Treffer erzielt und 20 weitere vorbereitet.

Die Favoriten für den „Golden Boy 2020“:

Alphonso Davies (CAN)

Verein: FC Bayern

Alter: 19

Position: Linksverteidiger

Verein: Man. United

Alter: 18

Position: Angriff

Verein: B. Dortmund

Alter: 20

Position: Angriff

Verein: R. Madrid

Alter: 19

Position: Angriff

Verein: B. Dortmund

Alter: 20

Position: Angriff

Verein: R. Madrid

Alter: 20

Position: Angriff

Die bisherigen Gewinner

Seit der ersten Preisverleihung im Jahr 2013 ging der „Golden Boy“-Award nicht immer an Spieler, die anschließend eine große Karriere durchlaufen sollten.

2003: Rafael van der Vaart

2004: Wayne Rooney

2005: Lionel Messi

2006: Cesc Fabregas

2007: Sergio Aguero

2008: Andersson

2009: Alexandre Pato

2010: Mario Balotelli

2011: Mario Götze

2012: Isco

2013: Paul Pogba

2014: Raheem Sterling

2015: Anthony Martial

2016: Renato Sanches

2017: Kylian Mbappé

2018: Matthijs de Ligt

2019: Joao Felix

Sancho bleibt beim BVB

„Golden Boy“ hin oder her – die Fans von Borussia Dortmund freuen sich in erster Linie darüber, dass Jadon Sancho den BVB in diesem Sommer nicht verlässt. Nach den vielen Spekulationen um einen Wechsel zu Manchester United stellte Sebastian Kehl, Leiter der Dortmunder Lizenzspielerabteilung am Rande des Pokalspiels beim MSV Duisburg in der ARD klar: „Wir haben es schon öfter gesagt: Jadon bleibt in dieser Saison definitiv bei uns.“ (dhe)