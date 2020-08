Borussia Dortmund: Entscheidung bei Jadon Sancho gefallen? Diese Aussagen lassen die BVB-Fans aufhorchen

Der Poker um Jadon Sancho zieht sich hin. Borussia Dortmund würde den Engländer gerne behalten, doch Manchester United baggert.

Hat Borussia Dortmund dem Wechsel jetzt einen Riegel vorgeschoben? Diese Aussagen von Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke lassen aufhorchen.

Borussia Dortmund: Sancho-Theater vorerst beendet? Diese BVB-Aussagen verwundern

Beinahe täglich gibt es neue Wasserstandsmeldungen zum Sancho-Theater. Die meisten Fans werden wohl den Überblick verloren haben. Fakt ist: Manchester United will Jadon Sancho haben, am liebsten in diesem Sommer.

Borussia Dortmund rückt von seiner Ablöseforderung allerdings nicht ab. 120 Millionen Euro will der BVB für Jadon Sancho haben und es soll eine Transferdeadline geben. Bis zum 10. August, dem Auftakt des Trainingslagers in Bad Ragaz, will Dortmund Klarheit.

------------------------------

Das ist Jadon Sancho

Geboren am 25. März 2000 in London, England

Wechselt 2015 von der Jugend des FC Watford zu Manchester City

2017 kaufte ihn Borussia Dortmund für 7,84 Millionen Euro

Beim BVB entwickelte sich Jadon Sancho zum Superstar

Sein aktueller Marktwert beträgt geschätzte 117 Millionen Euro

------------------------------

Die neusten Aussagen der Verantwortlichen von Borussia Dortmund klingen jetzt allerdings ganz und gar nicht nach Abschied.

Borussia Dortmund ist seit Montag im Mannschaftstraining. Jadon Sancho ist dabei. Foto: imago images/Team 2

Michael Zorc: „Ich gehe davon aus, dass..."

„Ich gehe davon aus, dass Jadon am Montag mit ins Trainingslager fährt und die kommende Saison bei uns spielt“, wird Sportdirektor Michael Zorc in der morgigen Ausgabe der „Sueddeutschen Zeitung“ zitiert. Stand jetzt, plant der BVB also voll mit Jadon Sancho.

+++ Borussia Dortmund: Nach über zwei Jahren! Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit... +++

------------------------------

Jadon Sanchos Bilanz beim BVB:

Von 2017 bis 2020 beim BVB

1. Saison: 12 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen

2. Saison: 43 Spiele, 13 Tore, 19 Vorlagen

3. Saison: 44 Spiele, 20 Tore, 20 Vorlagen

------------------------------

Und auch die Aussage von Hans-Joachim Watzke wird die Fans verwundern. „Zwischen Borussia Dortmund und Manchester United gab und gibt es in Sachen Sancho bisher keinerlei Kontakt“, zitiert die Zeitung den Geschäftsführer.

------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Personelle Überraschung! Jetzt trainiert plötzlich auch ER beim BVB

Borussia Dortmund: Brisant! Ist DAS der wahre Grund für die Hoeneß-Attacke?

Borussia Dortmund: Nächster Tiefschlag für Ex-Skandalprofi Dembele – jetzt kommt raus, dass ...

------------------------------

Ist die Sache damit endgültig vom Tisch? Aller spätestens am 15. Oktober werden wir es wissen. Dann schließt der Transfermarkt in diesem Jahr. So lange werden Borussia Dortmund und Manchester United allerdings nicht warten wollen. (fs)