Borussia Dortmund: Riesen-Ärger um Jadon Sancho! BVB-Star benimmt sich daneben – das sind die ernsten Konsequenzen

Dortmund. Jadon Sancho hat Mist gebaut – und das gleich mehrfach!

Der Star von Borussia Dortmund hat in der Vergangenheit schon mehrfach mit Verfehlungen für Ärger gesorgt. Jetzt gibt es erneut Rummel um ihn.

Gemeinsam mit den Teamkollegen Thorgan Hazard, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou und Axel Witsel hat sich der Engländer von Borussia Dortmund einen Privat-Friseur nach Hause bestellt.

Borussia Dortmund: Hygiene-Regeln bei Friseurbesuch missachtet, nach England geflogen

Der Knackpunkt: Beim Haareschneiden wurden die Hygieneregeln nicht eingehalten. Und weil der Friseur Winnie Nana Karkari anschließend Bilder davon bei Instagram postete, kamen die Verstöße schnell ans Licht.

Borussia Dortmunds Flügelstar Jadon Sancho hat sich gleich zwei Verfehlungen geleistet. Foto: imago images / Poolfoto

BVB-Boss Watzke zu „Bild“: „Es ist ganz normal, dass auch unsere Jungs sich nach all den Monaten mal die Haare schneiden lassen müssen. Aber was natürlich gar nicht gehen würde, wäre, dass das beidseitig in der vergangenen Woche ohne Maske erfolgt wäre. Das werden wir unseren Spielern noch einmal sehr, sehr deutlich in Erinnerung rufen. Die Frage nach seinem Verhalten sollte sich darüber hinaus auch der Friseur stellen!“

Doch damit nicht genug. Wie jetzt herauskommt, hat sich Sancho zuvor bereits einen noch viel heftigeren Corona-Verstoß erlaubt. Laut „Bild“ ist der BVB-Star während der Liga-Pause nach England geflogen – ohne die Genehmigung von Borussia Dortmund.

Warum, wann genau und für wie lange sich Sancho in England aufgehalten hat, ist nicht bekannt. Wohl aber die Konsequenz: Der 20-Jährige musste anschließend 14 Tage in Quarantäne. Offiziell fehlte er im Training wegen Waden-Problemen.

Jadon Sancho liefert weiter

Zwei Verfehlungen innerhalb weniger Wochen – Jadon Sancho soll deshalb bei Borussia Dortmund nun unter genauer Beobachtung stehen.

Das Positive: Trotz des erneuten Ärgers liefert der Engländer auf dem Platz weiter wie eine Maschine. In Paderborn (>> die Highlights) lieferte Sancho den ersten Hattrick seiner Profi-Karriere, steht nun insgesamt bei 17 Toren und 17 Vorlagen – und damit freilich an der Spitze der Scorerliste. (dso)