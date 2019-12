Borussia Dortmund: Sancho-Wechsel nach England – Bietet Top-Klub DIESE Rekord-Summe?

Dortmund. Jadon Sancho, der Flügelflitzer von Borussia Dortmund, ist auf dem Transfermarkt nach wie vor heiß begehrt. Obwohl die Klubbosse versucht haben, einem Transfer im Winter einen Riegel vorzuschieben, könnte ein neues Mega-Angebot aus England die BVB-Pläne jetzt über den Haufen werfen.

Angeblich arbeitet ein englischer Top-Klub an einer Offerte, die dem BVB Rekordeinnahmen bescheren könnten. Macht Jadon Sancho also doch schon im Winter einen Abgang?

Borussia Dortmund: Top-Klub mit Mega-Angebot?

Wie die englische Zeitung „The Sun“ berichtet, bereitet der FC Chelsea ein Rekord-Angebot für Jadon Sancho vor. Die „Blues“ wären demnach bereit, für den 19-Jährigen satte 140 Millionen Euro hinzublättern. Bisher lag der Dortmunder Vereinsrekord bei 125 Millionen Euro (2017: Ousmane Dembele zum FC Barcelona).

Jadon Sancho hat das Interesse von Frank Lampard, Trainer des FC Chelsea, geweckt. Foto: Fotos: imago images / Montage: DER WESTEN

Der Deal könnte dem Bericht zufolge aber nach einem altbekannten Muster ablaufen, von dem der BVB profitieren würde. Da es als unwahrscheinlich gilt, dass die Borussia mitten in der Saison auf eine Stammkraft verzichtet, könnte ein ähnliches Modell wie beim Verkauf von Christian Pulisic greifen.

So würde Sancho zwar im Winter für die Rekordsumme verkauft, dann aber gleich wieder zum BVB zurück ausgeliehen werden und bis zum Saisonende weiter für Schwarz-Gelb auflaufen. Eine Win-Win-Situation, denn: Sancho selbst will spätestens im Sommer in die Premier League wechseln. Mit dem Pulisic-Modell könnte der BVB ihm diesen Wunsch erfüllen, aber sich gleichzeitig eine Mega-Ablöse und die Dienste des Juwels bis zum Sommer sichern.

Der FC Chelsea würde sich nach der von der UEFA verhängten Transfersperre gleich nach deren Aufhebung im Januar einen Top-Neuzugang sichern, der den Hauptstadtklub auch im internationalen Geschäft wieder weiter nach oben bringen könnte. (the)