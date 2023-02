Borussia Dortmund: Nach geplatztem Deal – jetzt kommt’s knüppeldick für den BVB

Mit Julien Duranville und Julian Ryerson verstärkte sich Borussia Dortmund in der vergangenen Winter-Transferperiode. Es hätte eigentlich noch ein dritter Transfer verkündet werden sollen, doch kurz vor dem Deadline Day platzte der Deal.

Die Rede ist von Ivan Fresneda. Borussia Dortmund war und ist immer noch sehr heiß auf den Spanier von Real Valladolid. Der nächste Anlauf soll im Sommer unternommen werden, doch der 18-Jährige ist heiß begehrt. Ob sich der BVB gegen die starke Konkurrenz, auch aus der Bundesliga, durchsetzen kann?

Borussia Dortmund: Deal geplatzt

Ein Wechsel stand kurz bevor, doch es kam nicht dazu. Dabei standen Borussia Dortmund und Real Valladolid kurz vor einer Einigung. Der BVB hätte 15 Millionen Euro auf das Konto des spanischen Erstligisten für Ivan Fresneda überwiesen. Allerdings gab der Klub auch dem FC Arsenal eine Transfer-Zusage und wartete auf die Entscheidung des Talents: Am Ende wurde es nichts mit einem Deal – auch nicht für die Schwarzgelben.

In Valladolid hat er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Doch im kommenden Sommer dürfte dann der endgültige Abgang folgen. Denn Fresneda ist heiß begehrt und dürfte eine ordentliche Ablösesumme bringen – sogar noch mehr, als in der vergangenen Winter-Transferperiode in den Medien spekuliert wurde.

Ivan Fresneda ist heiß begehrt. Foto: IMAGO / NurPhoto

Auch Dortmund wird sich um einen Transfer bemühen. Doch der BVB ist nicht der einzige Interessent. Vor allem aus der Bundesliga buhlen jetzt einige Top-Klubs um den Youngster.

Kann sich der BVB überhaupt durchsetzen?

Neben Borussia Dortmund wird auch dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt ein Interesse an Fresneda nachgesagt. Als neuester Verein wird laut dem „Kicker“ Bayer Leverkusen genannt. Zudem sollen Klubs aus England ihre Transfer-Fühler nach dem spanischen U19-Nationalspieler ausgestreckt haben.

Ob sich der BVB gegen die finanzstarken Teams von der Insel überhaupt durchsetzen kann? Dem Bericht nach sei ein Wechsel nach Deutschland „nicht unwahrscheinlich“. Im Sommer wird sich dann zeigen, welchem Klub sich der begehrte Rechtsverteidiger anschließen wird.