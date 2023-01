Borussia Dortmund: Dritter Neuzugang für den BVB? Entscheidung um Talent gefallen

Mit Julien Duranville und Julian Ryerson hat Borussia Dortmund zwei Spieler in dieser Winter-Transferperiode verpflichtet. Doch aus einem dritten Neuzugang wird wohl nichts.

Denn Borussia Dortmund soll auch hinter Abwehrtalent Ivan Fresneda dran gewesen sein. Der Youngster hat sich nun entschieden – und das gegen den BVB.

Borussia Dortmund: Kein dritter Neuzugang

In den vergangenen Tagen gab es jede Menge Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Fresneda zu Borussia Dortmund. So sollen beide Parteien sich über einen Transfer sogar einig gewesen sein. Der BVB drängte darauf, den Deal noch vor dem Deadline Day am Dienstag (31. Januar) über die Bühne zu bringen.

Nun herrscht Gewissheit. Mehreren Medienberichten aus Spanien zufolge wird zumindest in diesem Transferfenster kein Wechsel nach Dortmund folgen. Der 18-Jährige hat sich dazu entschieden, bis Saisonende bei Real Valladolid zu bleiben.

Hätte Borussia Dortmund den hochtalentierten Rechtsverteidiger verpflichtet, wären bis zu 15 Millionen Euro inklusive Boni fällig. Neben den Schwarzgelben war auch noch der FC Arsenal einer der großen Interessenten.

Entscheidung um Fresneda gefallen

Durch den Transfer von Julian Ryerson hat der BVB auf der Rechtsverteidiger-Position erstmal ausgesorgt. Aber im Sommer dürfte sicherlich noch einmal Bewegung im Transfer-Poker Fresneda kommen.

Der 18-Jährige spielt aktuell bei Real Valladolid in der spanischen Liga und hat sich in den letzten Wochen zum Stammspieler gemausert. Seine Entwicklung ist den europäischen Klubs nicht verborgen geblieben. Noch bis 2025 ist der Vertrag des Youngsters in Valladolid datiert.

Mehr News für dich:

Mit einem Transfer von Fresneda hätte Borussia Dortmund auf der Problem-Position für die Zukunft ausgesorgt. Immer wieder musste Cheftrainer Edin Terzic in dieser Saison nach Ausfällen von Thomas Meunier experimentieren. Durch Neuzugang Ryerson braucht sich der BVB aber erstmal keine Sorgen mehr zu machen.