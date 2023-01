Borussia Dortmund drängt auf nächsten Transfer: Geht jetzt alles schnell?

Mit Julian Ryerson hat Borussia Dortmund in diesem Winter bereits einen neuen Rechtsverteidiger verpflichtet. Schon bald könnte mit Ivan Fresneda ein zweiter Mann offiziell bekannt gegeben werden.

Der zweite Transfer eines Rechtsverteidigers von Borussia Dortmund in diesem Winter könnte schon in den nächsten Stunden offiziell verkündet werden. Dabei bleibt abzuwarten, wie der BVB den Transfer realisieren wird.

Borussia Dortmund vor Verpflichtung von Fresneda?

Sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Arsenal interessieren sich für Ivan Fresneda von Real Valladolid. So viel ist bekannt. Bei einem Transfer soll der spanische Klub eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro fordern. Nun berichtet der Sportjournalist Fabrizio Romano, dass eine Entscheidung über die Zukunft des Defensivmanns schon in den nächsten Stunden gefällt werden könnte.

Ivan Fresneda steht wohl vor einem Wechsel zum BVB Foto: IMAGO / NurPhoto

Der spanische Sportjournalist Angel Garcia geht mit seinem Bericht noch weiter. Er behauptet, dass sich der Spieler schon für den BVB entschieden habe und in Dortmund einen Vertrag bis 2028 unterschreiben werde. Es bliebe demnach nur noch zu beschließen, wo Fresneda die Saison beendet.

Borussia Dortmund: Wann kommt Fresneda zum BVB?

In den letzten Tagen kursierten Gerüchte in den Medien, dass der Rechtsverteidiger die Saison in Spanien beenden möchte. Aus diesem Grund würde der BVB den Defensivmann laut Garcia nun kaufen und dann für die restlichen Monate in dieser Spielzeit zurück an Valladolid verleihen. Diese Option scheint auch die Wahrscheinlichste zu sein. Mit Julian Ryerson, Thomas Meunier und Felix Passlack haben die Borussen derzeit drei gelernte Rechtsverteidiger in ihrem Kader. Sollte wirklich Not am Mann sein, könnten auch Marius Wolf oder Niklas Süle die Position ausfüllen.

Mehr News:

Die Verpflichtung von Fresneda könnte ein Vorgriff der Borussen auf den kommenden Sommer sein. Ein Jahr vor Vertragsende könnte Thomas Meunier, der schon länger mit einem Abschied liebäugelt, den Klub verlassen. Dann hätte der BVB wieder größeren Bedarf auf der rechten Seite und könnte Neuzugang Julian Ryerson auf die Position des Linksverteidigers ziehen. Dort läuft der Vertrag von Stammspieler Raphael Guerreiro aus, bei dem eine Verlängerung derzeit nicht in Sicht ist.