Nach Patzer beim HSV: BVB beißt sich in den Hintern

Es hätte ein perfekter Spieltag für Borussia Dortmund werden können! Lange Zeit sah es für den BVB beim Hamburger SV mehr als nur gut aus. Die drei Punkte waren schon so gut wie sicher, doch in der Nachspielzeit gab es dann den Ausgleich.

Am Ende musste sich Borussia Dortmund mit dem einen Punkt zufriedengeben. Mit Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz ist es ein enttäuschender Spieltag für den BVB – und eine verpasste Großchance.

Borussia Dortmund verpasst Sieg in Hamburg

Schon früh setzte Borussia Dortmund ein Zeichen. Der BVB kontrollierte Ball und Gegner, ohne jedoch richtig zwingend zu werden. Erst Mitte der zweiten Halbzeit fiel die Erlösung: Carney Chukwuemeka erlöste die mitgereisten Anhänger und die vielen Fans vor dem TV, traf sehenswert zum 1:0

Auch interessant: Scouts waren vor Ort! Schnappt der BVB bei diesem Wunderkind zu?

Der HSV versuchte danach, nochmal alles nach vorne zu werfen, doch Dortmunds Abwehr stand stabil – bis zur Nachspielzeit. Ransford Königsdörffer traf in der 97.(!) Minute für den Bundesliga-Aufsteiger und ließ das Volksparkstadion beben. Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Somit sind es zwei verlorene Punkte für den BVB. Denn: Die Konkurrenz zeigte ebenfalls Nerven! RB Leipzig verlor völlig überraschend mit 1:3 bei der TSG Hoffenheim – ein herber Dämpfer für das Team von Trainer Ole Werner.

Auch der FC Bayern patzt erstmals

Aber die Leipziger waren nicht die einzige Enttäuschung am 10. Bundesliga-Spieltag. Spitzenreiter FC Bayern kam völlig überraschend nicht über ein 2:2-Unentschieden bei Union Berlin hinaus. Es war das erste Pflichtspiel, das die Münchener in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nicht gewonnen haben. Besonders ärgerlich für Borussia Dortmund: Bei einem Erfolg hätte man ordentlich Boden auf den FCB gutmachen können – der Rückstand bleibt nun gleich.

Mit 21 Punkten steht der BVB auf Platz drei in der Tabelle und hat es auch verpasst, an RB Leipzig vorbeizuziehen. Der Brause-Klub hat einen Zähler mehr als die Schwarzgelben. Der Gewinner des Spieltags ist Bayer Leverkusen. Die Werkself fegte Heidenheim mit 6:0 vom Platz und hat damit den Rückstand auf die Spitzengruppe verkürzt.

Mehr Nachrichten für dich:

Mit diesem bitteren Rückschlag geht es jetzt für das Team von Trainer Niko Kovac in die Länderspielpause. Danach steht aber auch ein schweres Restprogramm an.