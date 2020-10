Borussia Dortmund: Mit IHM gibt es keine Niederlage – er ist Dortmunds Punktegarant!

Borussia Dortmund feiert am 4. Spieltag in der Bundesliga einen knappen 1:0-Erfolg bei der TSG 1899 Hoffenheim. Auch wenn es Zittern bis zum Schluss hieß, entführte der BVB am Ende die drei Punkte.

Dabei konnte Borussia Dortmund einmal mehr auf seinen Punktegaranten in der Bundesliga bauen. Mit ihm gab es in der Liga noch keine Niederlage.

Borussia Dortmund: Hitz hält Punkte fest

Dass Lucien Favre in der aktuellen Phase viel rotieren würde, stand von vorneherein fest. Und dennoch wusste der Schweizer vor dem Duell mit dem BVB-Angstgegner zu überraschen. In der Startelf standen kein Erling Haaland, kein Marco Reus und auch keine Roman Bürki.

Hitz im Spiel gegen Hoffenheim. Foto: imago images / Jan Huebner

Für den Stammtorwart durfte wie bereits beim Duell mit dem SC Freiburg zwei Wochen zuvor Ersatzmann Marwin Hitz ran. Der 33-Jährige nutze seine Chance abermals und konnte sich mehrmals auszeichnen.

---------------------

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Reus (76.)

---------------------

Im ersten Durchgang parierte er einen Angriff der TSG und Mijat Gacinovic (19.). Als der BVB in einer engen Schlussphase dann vermehrt in Konter lief, zeigte sich der Schweizer ebenfalls hellwach. Weder Christoph Baumgartners Schuss (82.) noch eine gefährliche Flanke kurz vor dem Ende brachten ihn aus der Ruhe.

Hitz ist für die Borussia in der Bundesliga ein echter Punktegarant. Auch wenn er nicht oft im Kasten steht, wenn er ran darf, können sich die Fans sicher sein: Heute geht was. Sein Einsatz im Kraichgau war sein achter Bundesliga-Einsatz für Dortmund.

Die Bilanz: Sieben Sieg und ein Unentschieden. Selbst Bayern München verlor bei Hitz‘ erstem Einsatz im November 2018 mit 2:3. Mit Hitz holte der BVB in der Liga so 22 von 24 möglichen Punkten.

Auch in den restlichen Wettbewerben ein sicherer Rückhalt

Auch in den restlichen Wettbewerben zeigt sich Hitz, wenn er zum Einsatz kommt, als sicherer Rückhalt. In Champions League, DFB-Pokal und Supercup kam er bisher auf acht weitere Einsätze. Lediglich im DFB-Pokal-Achtelfinale 2020 in Bremen und im Supercup vor wenigen Wochen gegen die Bayern gab es eine Niederlage.

----------------

----------------

Ob Hitz auch in den kommenden Wochen zu weiteren Einsätzen kommt, bleibt zunächst offen. Jedoch darf man sich in einem Punkt sicher sein: Wenn der Torwart wieder ran darf, hat Borussia Dortmund gute Chancen. (mh)