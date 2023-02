Borussia Dortmund: Baldiges Adeyemi-Comeback? Diese Worte machen den Fans Mut

Karim Adeyemi brauchte seine Zeit bei Borussia Dortmund, um in Fahrt zu kommen. Doch zuletzt war der Angreifer in bestechender Form. Umso bitterer war der verletzungsbedingte Ausfall des 21-Jährigen im Spiel gegen Hertha BSC (4:1).

Muskelfaserriss lautete die niederschmetternde Diagnose nach der Partie. Kurz vor dem Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim gab Karim Adeyemi ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Seine Worte hören sich nach einem baldigen Comeback an.

Borussia Dortmund: Adeyemi-Comeback gegen Chelsea?

Aufopferungsvoll zog Karim Adeyemi den Sprint durch und lieferte die Vorlage mit schmerzverzerrtem Gesicht zum 2:0. Donyell Malen musste in der Mitte nur noch den Ball über die Torlinie schieben. Doch nach der Aktion ging es für Adeyemi nicht mehr weiter. Mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel musste der BVB-Star ausgewechselt werden.

Borussia Dortmund Karim Adeyemi muss verletzt gegen Hertha BSC raus. Kehrt er schon bald wieder zurück? Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Von drei Wochen Ausfallzeit war die Rede. Im Spiel gegen die TSG Hoffenheim fehlt er daher am Samstag (25. Februar). Gegenüber Sky machte der Offensivspieler jetzt Hoffnung, dass es bis zum Champions-League-Kracher gegen den FC Chelsea reichen könnte. „Zuerst einmal mache ich gute Fortschritte, für das Spiel muss ich natürlich 100% fit sein und ich werde versuchen, das zu schaffen“, so seine Aussage. Am 7. März steht das Rückspiel in der UEFA Champions League zwischen Borussia Dortmund und dem Chelsea FC an. Im Hinspiel war Adeyemi der Torschütze zum entscheidenden 1:0-Sieg. Bei seinem über 60-Meter-langen Solo tänzelte er die gesamte Hintermannschaft aus und vollendete eiskalt.

Adeyemi war einer der großen Faktoren in den letzten Wochen, dass der BVB im Kampf um die Meisterschaft auf einmal überhaupt wieder ein großes Wort mitspricht. Seine Rückkehr auf den Platz wäre daher wichtig für die Schwarz-Gelben. Für das Spiel gegen die Berliner wird er von Jamie Bynoe-Gittens ersetzt. Der Youngster hat bei seinen Einsätzen in der Vergangenheit ebenfalls für Frische gesorgt und konnte entscheidende Akzente nach vorne setzen.