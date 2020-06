Borussia Dortmund - Hoffenheim: BVB kommt zum Abschluss unter die Räder – Kramaric trifft vierfach!

Dortmund. Am letzten Bundesliga-Spieltag der Saison heißt es Borussia Dortmund – Hoffenheim.

Im Duell des BVB gegen Hoffenheim geht es für Borussia Dortmund sportlich um nichts mehr - im Gegensatz zur TSG.

Borussia Dortmund – Hoffenheim im Live-Ticker

Im Fernduell mit dem VfL Wolfsburg kämpft die TSG im Spiel Borussia Dortmund - Hoffenheim um den sechsten Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnten die Kraichgauer einen Ritt über die Kuhdörfer Europas vermeiden, sofern die Wolfsburger im Heimspiel gegen den FC Bayern München patzen.

Doch der BVB hat mit Hoffenheim noch eine Rechnung offen. Der letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2017. Ob Borussia Dortmund gegen Hoffenheim den TSG-Fluch beenden kann, erfährst du hier im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

--------------------

Dortmund – Hoffenheim 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Kramaric (8.), 0:2 Kramaric (30.), 0:3 Kramaric (48.), 0:4 Kramaric (50./FE)

--------------------

Die Aufstellungen:

Dortmund: Bürki – Piszczek (70. Schulz), Hummels, Balerdi (65. Zagadou) – Morey, Brandt, Witsel, Guerreiro (45. Sancho) – Reyna (65. Raschl), Hazard (45. Hakimi) – Haaland

Hoffenheim: Baumann – Kaderabek, Posch, Hübner (83. Bicakcic), Grillitsch – Samassekou (83. Nordveit), Rudy, Kramaric (70. Bruun Larsen) – Dabbur (56. Baumgartner), Bebou, Skov (70. Zuber)

--------------------

90.+2 Minute: Das war's. Borussia Dortmund verliert am letzten Spieltag mit 0:4 gegen die TSG Hoffenheim. Kramaric versenkt den BVB im Alleingang. Damit hat die Saison des BVB einen ziemlich faden Beigeschmack.

85. Minute: Das Spiel plätschert dem Ende entgegen. Der eingewechselte Zagadou unterbindet eine gute Hoffenheimer Chance mit einem beherzten Körpereinsatz.

76. Minute: Hoffenheim wird durch einfach Ballverluste des BVB immer wieder zu Kontern eingeladen. Aber auch die TSG spielt jetzt nicht mehr mit letzter Konsequenz.

68. Minute: Auf den anderen Plätzen ist ebenfalls viel los. Besonders in Bremen. In tiefster Abstiegsnot führen die Bremer aktuell 6:1 (!). Damit wären sie in der Relegation.

60. Minute: Immerhin darf sich Roman Bürki mal auszeichnen. Einen Kopfball von Baumgartner wischt er über die Latte.

53. Minute: Es wirkt alles sehr surreal, aber Dortmund verliert wieder mal gegen Hoffenheim. Nur diesmal gibt es eine richtige Klatsche.

50. Minute: TOOOOOR für Hoffenheim!

Die TSG bekommt in einer strittigen Szene einen Elfmeter zugesprochen. Kramaric, wer auch sonst, schießt ihn rein.

48. Minute: TOOOOOR für Hoffenheim!

Bringt alles nichts. Dortmund pennt hinten, Kramaric macht sein drittes Tor.

46. Minute: Weiter geht's Sancho und Hakimi kommen ins Spiel.

45.+1 Minute: Halbzeit im Signal-Iduna-Park. Wären Zuschauer anwesend, sie würden diesen müden Kick wohl mit Pfiffen in die Kabine begleiten. Vielleicht findet der BVB in den Katakomben ja seine Kreativität wieder.

33. Minute: Hazard versucht es aus der Distanz – keine Gefahr.

30. Minute: TOOOOOOOOOR für Hoffenheim!

Wieder Kramaric der am Fünfmeterraum an den Ball kommt und ihn an Bürki vorbeischiebt. Piszczek hatte das Abseits aufgehoben.

23. Minute: Guido WInkmann unterbricht das Spiel für eine kurze Trinkpause. Bei Temperaturen um die 28 Grad sicherlich eine nicht ganz so schlechte Entscheidung.

18. Minute: Dortmund tut sich seit dem Gegentreffer schwer. Nach vorne geht nicht viel, es wirkt bisher auch nicht so, als wolle der BVB nochmal Vollgas geben.

8. Minute: TOOOOOOR für Hoffenheim!

So schnell geht's. Kramaric zieht vom 16er ab und trifft ins BVB-Tor.

6. Minute: Nächste Möglichkeit! Brandt zwingt Baumann nach einer Ecke zu einer Glanztat.

5. Minute: Hazard mit dem ersten Abschluss. Nach einer verunglückten Flanke schnappt er sich den Ball und zieht nach innen. Sein Abschluss geht knapp vorbei.

1. Minute: Dortmund stößt an.

15.22 Uhr: Mario Götze wird im Stadion offiziell verabschiedet. Zum Abschied gibt es eine Fotowand mit seinen besten BVB-Szenen und einen gelben Blumenstrauß. So endet also seine zweite Vertragszeit in Schwarzgelb.

👏 Danke, @MarioGoetze!



Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft und wollen noch einmal zurückblicken auf einige tolle schwarzgelbe Jahre mit Dir! 🙏 pic.twitter.com/kor3wlS2Ay — Borussia Dortmund (@BVB) June 27, 2020

15.10 Uhr: In 20 Minuten geht es los. Geleitet wird die Begegnung von Guido Winkmann. Ihm assistieren Christian Bandurski und Arno Blos an den Seitenlinien.

14.56 Uhr: Besondere Spannung können die Bundesliga-Fans am heutigen Spieltag besonders im Tabellenkeller erwarten. Bremen und Düsseldorf kämpfen im Fernduell händeringend um den Relegationsplatz.

14.31 Uhr: In diesem tabellarisch unwichtigen Spiel bekommen bei Borussia Dortmund mit Leonardo Balerdi, Mateu Morey und Giovani Reyna gleich drei Talente ihre Chance von Anfang an.

14.15 Uhr: Für Achraf Hakimi könnte es heute der letzte Auftritt im Dress von Borussia Dortmund sein. Die Leihe wird mutmaßlich nicht verlängert. Stattdessen soll der Marokkaner vor einem Wechsel zu Inter Mailand stehen. Hier die Hintergründe >>>

13.00 Uhr: Auch die für die TSG geht tabellentechnisch nicht mehr viel. Zwar könnte man noch an Wolfsburg vorbeiziehen und am Ende Platz sechs belegen, doch wegen der Pokalfinal-Konstellation reicht auch Platz sieben sicher für die Europa League. Die ist den Hoffenheimern nicht mehr zu nehmen.

Samstag, 27. Juni, 10.06 Uhr: Auf geht's in den letzten Bundesliga(spiel)tag der Saison. Sportlich ist für die Borussen alles geklärt. Gelingt zum Abschluss der Spielzeit trotzdem noch ein Sieg?

15.34 Uhr: Im Hinspiel brachte Mario Götze Borussia Dortmund noch zum 1:0 (17.) in Führung. Doch in der Schlussphase drehte die TSG den Spieß um. Sargis Adamyan (79.) und Andrej Kramaric (87.) brachten Hoffenheim die späte Wende. Nicht das erste Mal, dass der BVB eine Führung gegen Hoffenheim verspielt.

12.31 Uhr: Es hätte morgen der letzte Auftritt von Mario Götze im BVB-Trikot werden können. Denn der Vertrag des Weltmeister-Machers läuft aus. Doch ein Abschiedsspiel gegen Hoffenheim wird es nicht geben, bestätigte Sportdirektor Michael Zorc. Die Gründe dafür erfährst du hier >>>

Freitag, 26. Juni, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum letzten Saison-Spiel von Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim. Hier versorgen wir dich mit allen wichtigen Infos rund um die Partie.

--------------------

BVB - Hoffenheim: Die Bilanz der letzten 5 Spiele

20.Dezember 2019: Hoffenheim - BVB 2:1

9.Februar 2019: BVB - Hoffenheim 3:3

22.September 2018: Hoffenheim - BVB 1:1

12.Mai 2018: Hoffenheim - BVB 3:1

16. Dezember 2017: BVB - Hoffenheim 2:1

--------------------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 27.06.2020, 15.30 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

--------------------