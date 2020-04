Borussia Dortmund – Überraschende Wende! ER muss jetzt doch zum BVB zurück

Damit hätten die Fans von Borussia Dortmund bestimmt nicht mehr gerechnet. Es sieht so aus, als würde Jeremy Toljan aller Voraussicht nach zum BVB zurückkehren.

Wie die „WAZ“ berichtet, zieht US Sassuolo Calcio die Kaufoption wohl nicht. Die Italiener haben schlichtweg kein Geld.

Borussia Dortmund: Jeremy Toljan kommt zurück zum BVB

Eigentlich hat Jeremy Toljan bei US Sassuolo Calcio sein Glück gefunden. Nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund war seine Karriere mächtig ins Stocken geraten, in Italien blühte er wieder auf.

In 23 von 25 möglichen Liga-Spielen stand Toljan für den Elften der Serie A auf dem Platz. Unter Trainer Roberto de Zerbi ist der 25-Jährige gesetzt, doch halten können wird Sassuolo den Außenverteidiger dennoch nicht.

Sassuolo von der Corona-Krise stark betroffen

Der Club ist von der Corona-Krise stark betroffen und wird erhebliche Einbußen hinnehmen müssen. Den Italienern fehlt schlichtweg das nötige Geld, um die Kaufoption in Höhe von 5 Millionen Euro zu ziehen.

Damit kehrt Toljan zunächst einmal zu Borussia Dortmund zurück. Bei den „Schwarz-Gelben“ kam er nie über die Ersatzrolle hinaus. In zwei Jahren absolvierte er lediglich 23 Pflichtspiele für den BVB.

Bei Borussia Dortmund deutet sich eine Rückkehr an. Foto: imago/Kirchner-Media

Wann geht's endlich weiter?

Die Bundesliga-Fans warten ungeduldig auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Derzeit ist die Pause bis zum 30. April angesetzt. In der kommenden Wochen beraten DFL und Vereine über das weitere Vorgehen. Sollten die Fußballspiele wieder aufgenommen werden, werden sie aller Voraussicht nach ohne Publikum stattfinden. So wurde auch noch gespielt, bevor der große Lockdown wegen des Coronavirus in Deutschland startete.

EM und Olympia abgesagt

Die Fußball-Europameisterschaft im Sommer ist schon verschoben worden. Der Wettbewerb wird erst 2021 stattfinden. Damit haben die europäischen Ligen mehr Zeit ihre Saison zu Ende zu bringen. Ebenfalls nicht stattfinden werden im diesen Jahr die Olympischen Spiele in Tokio.

Auch Tennis-Turniere fallen aus

Auch der Tennis-Sport bleibt nicht von der Corona-Pandemie verschont. Nach den French Open musste auch das legendäre Wimbledon-Turnier abgesagt werden. Damit fallen gleich zwei Grand-Slam-Turniere aus.

Tour de France soll verschoben werden

Einzig die Tour de France wehrt sich noch gegen eine Absage. Den neusten Plänen zufolge soll die größte Radrundfahrt der Welt zunächst um drei Wochen verschoben werden. Damit startet die Frankreich-Rundfahrt nicht Ende Juni, sondern erst im Juli.

Ur-Dortmunder Großkreutz fordert Saisonabbruch

Ja, viele Sportveranstaltung sind hart von dem Coronavirus getroffen. Wie es im Fußball weitergeht, ist fraglich. Einer, der einen Abbruch der Saison der Dritten Liga fordert, ist Kevin Großkreutz. Er sieht keinen Sinn darin, weiterzumachen. Wie die Regelung seiner Meinung nach aussehen sollte, kannst du hier lesen>>> (fs)