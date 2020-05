Borussia Dortmund: Klappt der Sancho-Trick erneut? BVB buhlt um dieses Mega-Juwel

Borussia Dortmund hat einen englischen Youngster ins Visier genommen. Charlie Webster vom FC Chelsea könnte der „nächste Jadon Sancho“ werden.

Die englische Presse rechnet Borussia Dortmund gute Chancen aus, den 16-Jährigen schon bald zu verpflichten.

Borussia Dortmund: Schlägt der BVB wieder in England zu?

Jadon Sancho ist der Top-Scorer der Bundesliga. Sein beeindruckender Weg bei Borussia Dortmund könnte für viele junge Engländer zum Vorbild werden und ein Grund für einen Wechsel in die Bundesliga sein.

Das dürfte dem BVB in die Karten spielen, denn laut „Dailymail“ sind die Dortmunder bereits am nächsten England-Talent dran. Charlie Webster vom FC Chelsea spielt sich mit seinen erst 16 Jahren in den Fokus.

Der Weg von Jadon Sancho ist für viele englische Talente ein Vorbild. Foto: imago images/ZUMA Press

Wer ist Charlie Webster?

Charlie Webster spielt zurzeit in der U18 des FC Chelsea. Er spielt im zentralen Mittelfeld und sucht gerne den Weg nach vorne. Die „Dailymail“ bezeichnet ihn als schnellen und kraftvollen Spieler.

Webster kam schon mehrfach für die U-Nationalmannschaften der „Three Lions“ zum Einsatz und durfte dort auch die Kapitänsbinde tragen.

Lampard setzt auf junge Spieler

Normalerweise galt der FC Chelsea als Leihkönig. Zahlreiche junge Talente sollten sich überall in Europa weiterentwickeln. Der Durchbruch zu den Profis blieb den meisten aber lange verwehrt.

Seit Ex-Spieler Frank Lampard das Ruder an der Stamford Bridge übernommen hat, hat sich das aber geändert. Mit Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori und Reece James standen zahlreiche Eigenwächse in dieser Spielzeit regelmäßig in der Startelf.

--------------------

Mehr BVB-News:

BVB-Star Erling Haaland gibt den Fans ein Versprechen: „Ihr müsst euch keine Sorgen machen“

Borussia Dortmund: Sportdirektor Zorc über Transfer-Aktivitäten des BVB: „Wir haben...“

BVB - Schalke: Irre Derby-Vorbereitung - Spieler müssen jetzt ...

--------------------

Allerdings konnte Chelsea wegen der Transfersperre auch nicht einkaufen. Gut möglich, dass sich das in der kommenden Saison wieder ändert.

Lampard würde Webster gerne behalten, trotzdem rechnet die englische Presse Borussia Dortmund gute Chancen auf eine Verpflichtung aus. Der BVB hat sich in Europa ein Image als hervorragendes Sprungbrett für junge Talente erarbeitet.