Borussia Dortmund: Ex-Star kündigt Rückkehr an – „Werde wieder nach Dortmund kommen“

Satte 27,5 Millionen Euro legte Borussia Dortmund 2013 für Henrikh Mkhitarayan auf den Tisch. Das Vertrauen zahlte er mit 41 Treffern und 49 Toren in 140 Einsätzen zurück.

Noch heute denkt Henrikh Mkhitarayan gerne an seine Zeit bei Borussia Dortmund zurück und schließt sogar einen erneuten Wechsel zum BVB nicht aus.

Borussia Dortmund: Mkhitarayan träumt von einer Rückkehr

Mkhitarayan schwärmt bei „Sport1“ von seiner Zeit in Dortmund: „Ich habe heute noch Kontakt nach Deutschland. Ich werde die Zeit dort nie vergessen. Das war für mich die schönste Zeit als Fußballer“

Vom BVB spricht er in den höchsten Tönen: „Es ist für jeden Spieler ein Traum, in Dortmund zu spielen. Die Gelbe Wand ist verrückt. Ich habe das Woche für Woche genossen. Ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil der BVB-Geschichte bin“, so Mkhitaryan.

Starker BVB-Angriff: Reus, Mkhitarayan und Aubameyang. Foto: imago/Revierfoto

Der Ex-BVB-Star geht sogar noch weiter, kann sich eine Rückkehr in den Signal-Iduna-Park vorstellen – sogar als Spieler. „Die drei Jahre waren besonders. Eines ist sicher: Ich werde irgendwann wieder nach Dortmund kommen, ich weiß nicht, ob als Spieler, aber auf jeden Fall als Zuschauer!“, sagt Mkhitarayan.

Diese Rechnung hat Mkhitarayan noch offen

Eine Rechnung hätte er auch noch offen. Drei Mal scheiterte er mit dem BVB im DFB-Pokal-Finale. „Das ist sehr schade. Wir kamen in jedem Jahr ins Finale und haben es verloren. Das ist unglaublich bitter. Ich bin einerseits dankbar, dass ich das erreicht habe. Irgendwie stört mich es aber, dass ich diesen Titel nie holen konnte.“

Den BVB verließ Mkhitarayan mit einigen Nebengeräuschen 2016 in Richtung Manchester United. Zwei Jahre später gings weiter zum FC Arsenal. So richtig glücklich wurde er auf der Insel aber nie. Aktuell kickt Mkhitarayan bei der AS Rom in Italien. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Eine ablösefreie Rückkehr zum BVB wäre also möglich. (fs)