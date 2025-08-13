Borussia Dortmund angelt nach Top-Talent – ER würde die größte Baustelle schließen

Für Borussia Dortmund ist es bislang ein Transfer-Sommer zum Vergessen: viele Absagen, kaum Neuzugänge. Bislang sind nur Patrick Drewes und Jobe Bellingham verpflichtet. Die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten, aber es passiert nicht viel.

Dabei muss sich der BVB auf vor allem einer Position unbedingt verstärken: in der Innenverteidigung. Nach der Verletzung von Niklas Süle bedarf es dringend neuer Verstärkung. Dabei hat es Borussia Dortmund wohl auf ein Top-Talent aus Norwegen abgesehen.

Borussia Dortmund hat Abwehr-Talent aus Norwegen im Visier

Kurz vor dem Saisonstart kann das kein Team gebrauchen: Ausgerechnet in der Vorbereitung verletzte sich Niklas Süle, wird mehrere Monate ausfallen. Da auch noch Nico Schlotterbeck erstmal nicht zur Verfügung stehen wird, braucht Borussia Dortmund auf der Position dringend einen Ersatz.

Zwei Namen wurden zuletzt schon gehandelt: Juan Giminez und Renato Veiga. Jetzt wird aber auch ein Top-Talent aus Norwegen mit dem BVB in Verbindung gebracht. Dabei handelt es sich um Eivind Helland vom SK Brann, berichtet die „Bild“.

Der 20-jährige Jung-Nationalspieler kann sowohl in der Abwehr als auch im defensiven Mittelfeld auflaufen. Dass der Vertrag im Sommer 2026 ausläuft, könnte bei einem möglichen Deal den Dortmundern eher zum Vorteil werden.

Die Konkurrenz schläft nicht

Doch Borussia Dortmund ist wie so häufig nicht allein, wenn es um junge Talente geht, die für Furore sorgen oder auf sich aufmerksam machen. So soll auch Manchester United heiß auf den Youngster sein. Ein großer Konkurrent für den BVB. Schließlich ist der britische Traditionsverein bei vielen Spielern immer sehr beliebt.

Ob die Schwarz-Gelben den Zuschlag für Helland bekommen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Am 1. September schließt das Transferfenster in Deutschland. Danach haben Sebastian Kehl und Co. keine Möglichkeit mehr, Spieler zu holen – es sei denn, sie sind vereinslos.

