Das Warten hat ein Ende! Borussia Dortmund macht es offiziell

Borussia Dortmund steckt mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison. Der Revierklub befindet sich derzeit im Trainingslager, in dem Niko Kovac mit seiner Mannschaft an Einzelheiten und Details feilen möchte.

Inmitten des Trainingslagers hat Borussia Dortmund eine wichtige Verkündung offiziell gemacht. Die BVB-Fans hatten auf diese Nachricht schon seit Längerem gewartet – das neue Heimtrikot ist vorgestellt worden!

Borussia Dortmund stellt neues Heimtrikot vor

„DIE LAUTESTEN FARBEN IM FUSSBALL“ – unter diesem Motto hat der BVB sein Heimtrikot für die Saison 2025/26 erstmals offiziell gezeigt. Am Mittwoch (06. August) stellte Schwarz-Gelb den neue Dress vor, in Kürze können die Fans das neue Trikot kaufen.

Normalerweise trägt der BVB sein neues Heimtrikot beim letzten Heimspieltag der Vorsaison. In diesem Jahr ist alles anders, denn bis heute war das Heimtrikot final noch nicht bekannt. Wie schon in den letzten Jahren gab es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Leaks des neuen Trikots.

++ Nächstes Barca-Talent im Visier: Schnappt der BVB bei Hansi Flick zu? ++

So haben die Anhänger der Borussia schon einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Trikot bekommen. Jetzt hat der BVB die Katze endgültig aus dem Sack gelassen. Der neue Dress ist gewohnt in Schwarz und Gelb gehalten, wobei die Ärmel und die Schulterpartie in einem Schwarz-Muster und alles unterhalb der Brust in Gelb designt worden ist.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fan-Reaktionen fallen gemischt aus

Schon als die ersten Leaks zu dem Trikot herauskamen, ist unter den BVB-Fans heiß diskutiert worden. Die einen finden das neue Shirt richtig cool, die anderen können damit überhaupt nichts anfangen. „Das ist eine absolute Katastrophe“, schreibt ein Borusse auf „X“. „Wow, wunderschön, wird direkt gekauft“, schreibt ein anderer. Wie so oft sind Geschmäcker verschieden.

Weitere News:

Alle diejenigen, die sich das neue Heimtrikot kaufen möchten, können dies ab Freitag (08. August) tun. Ab dem 08. August kann das Trikot in den Fanshops oder online erworben werden.