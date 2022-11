Borussia Dortmund: Watzke äußert brisante Pläne – „Eine große Sache“

Am gestrigen Sonntag (20. November) hat Borussia Dortmund bereits die Mitgliederversammlung abgehalten. Auf dieser wurden beispielsweise das Abschneiden der einzelnen Abteilungen thematisiert sowie Dr. Reinhold Lunow als neuer Vereinspräsident gewählt.

Einen Tag später (21. November) folgte wie üblich die Aktionärsversammlung, auf der auch Hans-Joachim Watzke zu den Anteilseignern gesprochen hat. Dabei hat er auch über neue Pläne der FIFA gesprochen.

Borussia Dortmund: Watzke spricht über FIFA-Pläne

Es liegt schon eine der Weile zurück, dass der Weltverband FIFA über Pläne zu einer Klub-WM gesprochen hat. Hans-Joachim Watzke hatte sich auf der Aktionärsversammlung beim BVB positiv zu diesen Plänen geäußert. „Es wird 2025 eine Klub-Weltmeisterschaft geben. Auch da hat sich die UEFA und der DFB gegenüber der FIFA durchgesetzt“, kündigte der BVB-Boss an.

Anschließend erklärte er: „Ich halte die Klub-WM grundsätzlich für eine gute Sache, aber man darf sowas nicht inflationieren. Da gab es erstmal die Ideen das jedes Jahr zu machen, was totaler Unfug gewesen wäre. Aber alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft der besten Klub-Mannschaften der Welt, und nicht nur in Europa, wird natürlich speziell in anderen Erdteilen sehr sehr positiv gesehen. Ich glaube, dass das insgesamt eine Riesengeschichte werden könnte“.

Borussia Dortmund befürwortet Klub-WM

Ab 2025, so ist der Plan, soll die Klub-WM anstatt mit acht Mannschaften mit 24 Teams stattfinden. Diese Pläne hat der BVB-Boss nun bekräftigt. Sollten sich die Dortmunder für den Wettbewerb qualifizieren, erhofft sich Watzke auch weitere finanzielle Einnahmen. Dies machte er im Nachgang deutlich.

Mehr News:

Hans-Joachim Watzke ist seit Februar 2005 Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Mit seiner Expertise führte er den Klub im selben Jahr aus der Insolvenz und machte ihn zu einem etablierten Top-Klub in Europa. Seit Februar diesen Jahres ist Watzke zudem Vize-Präsident beim DFB und der Aufsichtsratsvorsitzende der DFL. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis Dezember 2025.