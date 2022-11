Borussia Dortmund: Watzke redet sich in Rage – „Können zuhause bleiben“

Im letzten Spiel vor der langen WM-Winterpause steht für Borussia Dortmund das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach auf dem Programm. Nach der unglücklichen Niederlage gegen den VfL Wolfsburg unter der Woche wollen die Dortmunder drei Punkte einfahren, um das Kalenderjahr 2022 versöhnlich abzuschließen.

Zu der Partie am Freitagabend (11. November) hat sich auch der Chef von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke geäußert. Dabei hat er auch die Mannschaft in Schutz genommen und eine Forderung an die Fans gestellt.

Borussia Dortmund: Watzke nimmt Spieler in die Pflicht

Die Niederlage gegen den VfL Wolfsburg war für den BVB ein herber Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft in dieser Saison. BVB-Boss Watzke hat im „Feiertagsmagazin“ des Klubs über das letzte Duell und die Parallelen zur Partie am Freitagabend gegen Gladbach gesprochen.

„Es ist die gleiche Voraussetzung: Wir haben diese ganzen englischen Wochen, die ja auch wirklich zehren, die haben sich ja im Prinzip die Gladbacher genauso wie die Wolfsburger gespart. Die haben wochenlang immer nur schön samstags gespielt. Auf der anderen Seite ist der Unterschied natürlich der: Wolfsburg hatte in den letzten Wochen sehr erfolgreiche Spiele und bei Gladbach ist es vielleicht einen Tick anders“, meint Watzke. Anschließend nimmt er sein Team in die Pflicht. „Aber wenn wir die ersten zehn Minuten so spielen wie in Wolfsburg, dann können wir auch gleich zuhause bleiben. Das muss die Mannschaft irgendwann kapieren“, so der BVB-Boss.

Borussia Dortmund: Watzke mit Appell an Fans

Im Anschluss richtete Watzke auch ein paar Worte an die Fans des BVB und appelliert daran, Geduld mit dem Team zu haben. „Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch der Mannschaft mal ein bisschen Zeit geben“, meint der BVB-Boss. Dann erklärt er seinen Appell: „Wir haben einen großen Umbruch im Kader gehabt, wir haben mit Erling Haaland einen der besten Mittelstürmer der Welt verloren und den, den wir als Nachfolger auserkoren haben, hat Krebs und nicht eine Minute für den BVB bisher gespielt“.

Auch auf die Kritik an Trainer Edin Terzic kommt Watzke zu sprechen. „Wir haben einen neuen Trainer und einen neuen Sportdirektor. Wir haben also eine komplett neue sportliche Leitung, der wir auch Vertrauen geben müssen. Du kannst nicht im August sagen ‚Ihr habt unser Vertrauen‘ und dann im November nach ein paar Rückschlägen sagen ‚Richtig toll ist das auch nicht‘. Wir müssen uns entwickeln und wir müssen dem Edin die Zeit geben“, so der BVB-Boss abschließend.