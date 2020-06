Borussia Dortmund: Zorc kocht nach VAR-Entscheidung vor Wut – „Kann das nicht mehr nachvollziehen“

Der Sportdirektor von Borussia Dortmund war mit der VAR-Entscheidung so gar nicht einverstanden.

Trotz des späten Sieges von Borussia Dortmund gab es nach Abpfiff nur eine Szene, über die alle diskutierten: Das nicht gegebene Tor von Raphael Guerreiro wegen angeblichen Handspiels.

Nicht die erste Entscheidung, die die Schiedsrichter in den vergangenen Wochen zu Ungunsten von Borussia Dortmund auslegten. Michael Zorc platze nach dem Spiel der Kragen.

Borussia Dortmund: Dortmund und die Handspieldiskussion – seit dem Re-Start fast alltäglich

Um den Dortmunder Ärger zu verstehen, muss man sich die 65. Minute der Partie gegen Fortuna Düsseldorf ansehen. Nachdem die Düsseldorfer zunächst selbst eine große Chance liegen ließen, konterte der BVB.

Haalands Schuss wurde zunächst abgeblockt, der Ball gelangte zu Guerreiro. Der Portugiese fackelte nicht lange und versenkte die Kugel per Volley im Tor. Doch dann schritt der Video-Assistent Deniz Aytekin ein und entschied: kein Tor!

Auch Lucien Favre wunderte sich über die Entscheidung des Schiedsrichters. Foto: imago images/foto2press

Guerreiro hatte den Abpraller von Haaland an die Schulter bekommen – regelwidrig wie die Referees befanden. BVB-Sportdirektor Michael Zorc konnte das so gar nicht nachvollziehen. „Wir hatten jetzt mehrere Szenen, die alle gegen uns gepfiffen wurden. In der Summe kann ich das nicht mehr nachvollziehen“, monierte Zorc.

„Was mich aufregt: Wenn man die letzten drei teilweise spielentscheidenden Szenen sieht rund ums Handspiel. Ich habe hier keins gesehen, gucke es mir aber gerne noch 20 Mal an“, giftete er weiter.

Auch Trainer Lucien Favre verstand nach der Entscheidung die Welt nicht mehr. „Es ist schwer, das zu akzeptieren. Man kann nicht sagen, dass es kein Tor ist. Es ist ein klares Tor. Man kann das nicht annullieren“, empörte sich der Schweizer.

Dortmund siegt dennoch

Am Ende war der Sieg der Dortmunder dann doch glücklich. Steven Skrzybski traf für die Heimmannschaft zwei Mal das Aluminium. Dann schlug Tor-Wunder Erling Haaland zu und tütete den Sieg ein. (mh)