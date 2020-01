Borussia Dortmund: BVB-Hammer! ER ist jetzt Vollprofi – und steht vor seinem Debüt

Giovanni Reyna (l.) wirbelte mit Wunderkind Moukoko in der U19 von Borussia Dortmund. Jetzt ist er Vollprofi.

Dortmund. Senkrechtstarter Giovanni Reyna hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum Bundesliga-Star gemacht. Seit Montag ist der 17-Jährige nach Informationen von DER WESTEN vollwertiges Mitglied im Profi-Kader von Borussia Dortmund.

Erst im Sommer kam Giovanni Reyna über den großen Teich zu Borussia Dortmund – legte in der U19 neben Youssoufa Moukoko zahlreiche Glanz-Auftritte hin und spielte sich so unweigerlich in den Fokus von Lucien Favre.

Borussia Dortmund: Giovanni Reyna dauerhaft zu den Profis befördert

„Gio ist bereits sehr gut, er hat einen starken ersten Eindruck hinterlassen. Er hat auch keine Schwierigkeiten mit der Art, wie wir Fußball spielen wollen“, sagte Favre bereits wenige Wochen nach dessen Ankunft in Dortmund.

Gegen Fortuna Düsseldorf stand Giovanni Reyna erstmals im Profikader des BVB. Foto: imago images/Kirchner-Media

Der BVB-Trainer berief das Juwel beim 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf erstmals in den Bundesliga-Kader, nahm Reyna nun mit ins Winter-Trainingslager nach Marbella.

Dort begeisterte der US-Boy weiter, traf im Test gegen Feyenoord Rotterdam (4:2) und gehörte zu den Gewinnern der Vorbereitung. Nun der nächste große Schritt: In der Rückrunde ist der Offensiv-Youngster vollwertiges Mitglied des Profikaders – auch wenn weitere Einsätze in der U19 nicht ausgeschlossen sind.

------------------------------------

• Mehr Silvester-Themen:

Borussia Dortmund: Buhlt der BVB um diesen französischen Dribbelkünstler?

FC Schalke 04: „Doppelpass“-Fauxpas! DIESES Nübel-Detail hätte niemand erfahren sollen

• Top-News des Tages:

NRW: Explosion in Stadthalle ++ Trümmerteile fliegen meterweit durch Tiefgarage ++ Feuerwehr hat schweren Verdacht!

Tatort (ARD): Zuschauer außer sich vor Wut – „Ich könnte platzen“

-------------------------------------

Dort nämlich würde der Aufstieg Reynas einen herben Verlust bedeuten. Im Team von Trainer Michael Skibbe sammelte der Sohn der Ex-Nationalspieler Claudio Reyna und Danielle Egan in seiner ersten Halbserie in 16 Partien 16 Scorerpunkte.

+++ Ein Muss für echte Borussen! In unserem kostenlosen BVB-Newsletter versorgen wir dich mit exklusiven Hintergrund-Berichten, die du nur im DER-WESTEN-Newsletter bekommst: HIER anmelden! +++

Nun warten alle Fans von Borussia Dortmund auf das Pflichtspiel-Debüt von Giovanni Reyna. Sammelt der Diamant etwa bereits am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg erste Spielminuten in der Bundesliga?