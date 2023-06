Borussia Dortmund: Gerücht wird wieder heiß – klappt dieser Transfer endlich?

Seit 2019 wabert dieser Name schon durch den Signal Iduna Park, bislang bemühte sich Borussia Dortmund aber immer vergeblich um den Spieler. Die Rede ist von Hakim Ziyech.

Nun könnte ein Transfer wieder heiß werden. Borussia Dortmund soll Hakim Ziyech weiterhin auf dem Schirm haben und könnte in diesem Sommer tatsächlich mit seinen Bemühungen Erfolg haben. Bei dem Marokkaner deutet vieles auf einen Wechsel hin.

Borussia Dortmund: Ziyech schon wieder ein Thema

2019 tauchte der Name Hakim Ziyech zum ersten Mal bei Borussia Dortmund auf. Damals hätte der BVB ihn gerne verpflichtet, Ajax Amsterdam ließ ihn aber nicht ziehen. Nur ein Jahr später bekam der FC Chelsea den Zuschlag – für 40 Millionen Euro.

Wirklich glücklich ist Ziyech bei den „Blues“ aber bis heute nicht. In London spielt er nur eine untergeordnete Rolle, steht nur selten in der Startelf. Immer wieder tauchte deshalb das Gerücht über eine mögliche Leihe zu Borussia Dortmund auf.

In diesem Sommer könnte das Gerücht um Ziyech wieder heiß werden. Der armenische Transfer-Journalist Hrach Khachatryan meldete auch schon bei Twitter: „Borussia Dortmund hat Hakim Ziyech auf seiner Transferliste. BVB könnte versuchen, ihn zu verpflichten.“ Ziyech scheint nach wie vor unglücklich bei Chelsea und die Konkurrenzsituation ist seit Winter noch einmal deutlich größer.

Chelsea muss Spieler abgeben

Zuvor gab es bereits Medienberichte, dass Chelsea ihn im Sommer abgeben wolle. Die „Blues“ sind aufgrund der Financial Fairplay regelt zudem gezwungen, Transfereinnahmen zu generieren. Ziyechs Vertrag läuft noch bis 2025, dass er ihn erfüllt, ist unwahrscheinlich.

Borussia Dortmund könnte also in diesem Sommer einen neuen Anlauf bei Hakim Ziyech wagen. Das einzige Problem: Der Flügelstürmer passt mit seinen 30 Jahren eigentlich nicht mehr in das Beuteschema des BVB.