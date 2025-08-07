Große Ehre für Serhou Guirassy! BVB-Fans feiern ihren Star-Stürmer ab

Serhou Guirassy ist die personifizierte Lebensversicherung des BVB. Der Stürmer kam 2024 vom VfB Stuttgart und machte in seiner ersten Saison in Dortmund da weiter, wo er in Stuttgart aufgehört hatte. Nach nur einer Saison stehen in 50 Pflichtspielen satte 38 Tore und neun Vorlagen zu Buche – unfassbare Zahlen des 29-Jährigen!

Er rettete dem BVB den ein oder anderen Punkt, traf in Spielen, in denen offensiv wenig bis gar nichts ging und darf sich kurz vor Beginn der neuen Saison nun über eine große Auszeichnung freuen. Denn Guirassy stößt in einen elitären Kreis vor!

BVB-Angreifer Guirassy für Ballon D’or nominiert

Er kam mit großen Erwartungen und hat diese doch noch übertroffen: Guirassy ist auf und neben dem Platz ein immens wichtiger Spieler für Borussia Dortmund. Er gehört nicht nur zu den besten Stürmern in der Bundesliga, sondern mittlerweile auch zweifelsfrei zu den besten Angreifern Europas.

Dies unterstreicht auch die Nominierung zum diesjährigen Ballon D’Or! Wie am Donnerstag (07. August) bekannt wurde, gehört Guirassy zu den Nominierten für die größte und wichtigste Individualauszeichnung im Weltfußball.

++ Jetzt ist es offiziell: BVB verkündet Bellingham-Entscheidung ++

Neben den absoluten Superstars wie Lamine Yamal, Ousmane Dembélé und Co. ist auch Guirassy auf der Liste. Auch wenn der BVB-Stürmer kaum Chancen haben dürfte, den Titel im Endeffekt zu gewinnen, ist es doch eine große Ehre für Guirassy.

Nächste Hammer-Saison von Guirassy?

Im vergangenen Jahr vertrat Ex-Star Mats Hummels die schwarz-gelben Farben auf der Liste. Der mittlerweile zurückgetretene Profi ist im letzten Jahr nominiert worden. In diesem Jahr folgt nun also Guirassy. Und er wird von den eigenen Anhängern möglich abgefeiert. „Völlig verdient, Maschine“, schreibt ein Fan auf Instagram unter dem Post des BVB. „Dieses Jahr ist er nominiert, nächstes Jahr holt er sich das Ding“, schrieb ein anderer.

Weitere News:

Auch für die anstehende Saison wird Guirassy große Ziele haben – persönlich, aber vor allem mit seinem Team. Kann er an seine starke Debütsaison in Dortmund anknüpfen? Große Zweifel daran gibt es wohl kaum – schon gar nicht in der schwarz-gelben Fangemeinde.