Borussia Dortmund: Schock für Guirassy! BVB-Star im Tal der Tränen

Was für eine Achterbahnfahrt für Serhou Guirassy! Die Länderspielpause begann für den Stürmer von Borussia Dortmund mit einem Knall und endete mit einem Rückschlag.

Denn mit Guinea machte sich Guirassy große Hoffnungen, sich für den Afrika-Cup qualifizieren zu können. Dabei sah es auch lange gut aus. Am Ende vergießt der Angreifer bittere Tränen. Jetzt folgt die Rückkehr zu Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Guirassy am Boden zerstört

Serhou Guirassy ist zur Nationalmannschaft Guineas gereist, um die Qualifikation für den Afrika-Cup perfekt zu machen. Die Chancen standen dafür auch ganz gut. Den 5. Spieltag gegen die Demokratische Republik Kongo konnte Guinea durch ein Traumtor des Stürmers von Borussia Dortmund für sich entscheiden. In der Tabelle konnte das Land auf Platz zwei springen, der zur Teilnahme am Wettbewerb reicht.

Dafür reichte am letzten Spieltag gegen Tansania gar ein Unentschieden. Doch es kam nicht so, wie es sich der Dortmunder und seine Teamkollegen vorgestellt hatten. Am Dienstag (19. November) gastierte Guinea bei Tansania. In einer spannenden und ausgeglichenen Partie setzte sich Tansania am Ende knapp durch.

Ein einziger Treffer von Simon Msuva in der 61. Minute bescherte drei Punkte für Tansania, die zudem dafür sorgten, dass das Guinea und Guirassy von Platz zwei verdrängt werden.

Kein Afrika Cup für den BVB-Star

So verpasst der Stürmer von Borussia Dortmund mit einem Punkt weniger den Afrika-Cup. Ein herber Rückschlag für den Angreifer und seine Teamkollegen. Im kommenden Jahr gibt es aber die Möglichkeit, sich für einen viel größeren Wettbewerb zu qualifizieren: die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

In der Gruppe G hat Guinea nach vier Spielen sechs Punkte. Drei Zähler mehr hat der Tabellenführer Algerien, der sich direkt für die WM qualifizieren könnte. Der Tabellenzweite kann sich dagegen im K.o.-System dann gegen weitere Gruppenzweite das Ticket für die Weltmeisterschaft schnappen.

Dennoch wird Guirassy die verpasste Afrika-Cup-Teilnahme erstmal verkraften müssen. Für den Stürmer geht es nun am Wochenende direkt in der Bundesliga weiter. Der BVB empfängt zum 11. Spieltag den SC Freiburg (23. November, 15.30 Uhr).