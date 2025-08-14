Abschied von Starspieler? BVB-Profi fällt Entscheidung

Pascal Groß erlebte bei Borussia Dortmund ein Jahr voller Höhen und Tiefen. In der Saison 2024/2025 kämpfte der BVB mit Problemen und verpasste vorerst die sportlichen Ziele. Die Niederlage in Leipzig war ein Tiefpunkt, durch den der BVB zeitweise auf Platz elf abrutschte. Diese Phase hatte auch Auswirkungen auf Groß‘ Alltag.

Der Mittelfeldspieler des BVB beschrieb die schwierige Zeit mit emotionalen Worten: „Es ist nicht so, dass ich in solchen Phasen lachend nach Hause gehe und dort glücklich bin.“ Groß lebt seinen Beruf, was auch das Familienleben während der Rückschläge belastete. Durch die folgende Verbesserung im Frühjahr kehrte jedoch Hoffnung zurück.

Groß beim BVB nicht wegzudenken

Unter Interimstrainer entwickelte sich der BVB weiter. Groß erinnerte sich an seine besonderen Momente im BVB-Trikot. Höhepunkte waren seine vier Vorlagen gegen Union Berlin, sein Tor in Lissabon sowie die Rückspiel-Atmosphäre gegen Barcelona. Besonders in der Champions League hinterließ Groß einen positiven Eindruck.

++ BVB-Machtkampf! Präsident Lunow meldet sich nach Watzke-Kandidatur mit klaren Worten ++

Mit seiner großen Erfahrung, seiner Fitness und als Stammspieler trug Groß entscheidend zur erfolgreichen Aufholjagd bei. Borussia Dortmund erreichte am Ende der Saison die Champions-League-Qualifikation, das erklärte Mindestziel. Mit 50 Einsätzen demonstrierte Groß seine Wichtigkeit für die Mannschaft und konnte in entscheidenden Spielen glänzen.

Groß-Klartext über seine Zukunft

Trotz seiner 34 Jahre denkt Groß nicht über das Karriereende nach: „Ich fühle mich fit.“ Auch ohne Anschlussvertrag ab 2026 bleibt er entspannt: „Ich probiere, die Dinge zu beeinflussen, die ich beeinflussen kann.“ Groß strebt jedoch eine Verlängerung nur an, wenn alle von einer weiteren Zusammenarbeit überzeugt sind.

Seine Haltung ist klar: „Ich will ja nicht verlängern, wenn der Verein das Gefühl hat, das passt nicht mehr.“ Groß möchte für den BVB nützlich bleiben und wäre bereit, bei fehlender Perspektive entweder den Verein zu wechseln oder aufzuhören. Ihm geht es darum, weiterhin eine Rolle zu spielen und Einfluss zu nehmen.

Weitere News:

Insgesamt zeigte Pascal Groß in seinem ersten Jahr beim BVB starke Leistungen und prägte die Saison. Jetzt will er seine Zeit beim BVB nutzen, um sportlich weiterzukommen und das Team in den nächsten Spielzeiten weiter zu unterstützen. Groß bleibt eine wichtige Säule in Dortmunds Kader.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.