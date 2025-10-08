Es hatte sich angedeutet! Heftiger Rückschlag für BVB-Star

Noch im letzten Jahr war er bei Borussia Dortmund kaum mehr wegzudenken. Auch in sportlich schwierigen Zeiten war er einer der wenigen, die überzeugen konnten. Doch nun muss ein BVB-Star einen herben Dämpfer hinnehmen. Denn nicht nur bei Schwarz-Gelb läuft es für ihn nicht mehr.

Pascal Groß steckt derzeit in einer kniffligen Lage, hat er seinen Stammplatz beim BVB gänzlich verloren. Zuletzt musste er ausschließlich auf der Bank Platz nehmen, kam bei dem 4:1-Sieg der Borussia gegen Bilbao gar nicht in die Partie. Dazu hat auch Bundestrainer Julian Nagelsmann nun eine knallharte Entscheidung getroffen.

BVB-Star Groß erstmals nicht für DFB-Kader nominiert

Denn erstmals seit seiner Erstnominierung 2023 wird Groß bei den kommenden Länderspielen nicht im Kreise der Nationalmannschaft weilen. Am Donnerstag (02. Oktober) hat der DFB den Kader für die Spiele gegen Luxemburg (Freitag, 10. Oktober, 20.45 Uhr) und Nordirland (Montag, 13. Oktober, 20.45 Uhr) bekannt gegeben. Groß fehlt im Nagelsmann-Aufgebot.

Seit seinem DFB-Debüt im September 2023 – bei der satten 1:4-Klatsche gegen Japan spielte er rund 30 Minuten – war er stets nominiert worden. Auch bei der letzten Länderspielpause war er im DFB-Aufgebot, gegen Nordirland (3:1) stand er sogar noch in der Startelf.

Nun ist er jedoch (vorerst) außen – sowohl beim BVB als auch beim DFB. Für den Routinier ist das sicherlich keine einfache Situation. Er wird sich nur durch gute Leistungen im Verein wieder für eine Nominierung empfehlen können. Doch Niko Kovac setzt derzeit auf andere Akteure und Spielerprofile.

Nmecha ist wieder dabei

Ein anderer Borusse darf sich hingegen über sein DFB-Comeback freuen: Nach starken Leistungen in den letzten Wochen ist Felix Nmecha wieder für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Zuletzt war er im Juni Teil der DFB-Truppe. Damit belohnt Nagelsmann den BVB-Akteur für seine starke Form.

Schon vor dem Spiel gegen Bilbao hatte BVB-Coach Kovac angedeutet, dass Nmecha womöglich für Deutschland nominiert werden würde – als hätte er schon mehr gewusst. Neben Nmecha sind auch Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Karim Adeyemi und Maximilian Beier mit dabei. Schwarz-Gelb fehlen in der Länderspielpause also gleich mehrere deutsche Akteure.